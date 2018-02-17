Hibe Kredisi Nasıl Alınabilir?

Günümüzde daha rahat yaşam koşullarında yaşamak ve kendi işini yapmak isteyen binlerce vatandaş kendi iş fikirleri üzerine yoğunlaşıyor. Ancak yapılan değerlendirmelerde genel olarak pek çok kişinin sermayesinin yeterli seviyede olmadığı tespit edildi. Sermayesi olmayan vatandaşların iş fikirlerini hayata geçirmeleri pek mümkün görünmüyor. Sermayesiz olarak risk alarak iş hayatına atılan pek çok kişinin istedikleri başarıyı elde edemedikleri görüldü. Sermayesiz bir şekilde farklı şekillerde bulunmaya çalışan para kişilerin sicilini de olumsuz etkiliyor.

Hibe Kredisi Nedir?

Girişimcileri maddi açıdan desteklemek amacıyla Kosgeb ve devlet tarafından gerçekleştirilen bir iş birliği sonrasında hibe kredi ortaya çıkarıldı. Girişimcilere verilen hibe kredi sadece belirli şartları sağlamış olan girişimcilere veriliyor. Pek çok girişimci bu anlamda devlet desteği adı altında verilen ve bu süreç içerisinde ödeme kolaylığı sağlanan krediyi almak için adeta yarış içerisine giriyorlar. Hibe kredisi sadece yeni bir iş kurmak için değil aynı zamanda var olan bir işi geliştirmek içinde tercih ediliyor. Büyüme hedefleri olan pek çok girişimcinin ilk tercihi hibe kredisi oluyor. Hibe kredisi almak için bir danışmanlık şirketine gerek duyulmuyor. Kişiler kendi çabaları ile birlikte sorunsuz olarak krediye ulaşabiliyorlar.

Hibe Kredisi Nasıl Alınır?

Hibe kredisi işe yarar projesi olan herkes tarafından alınabilir. Ancak bunun için bir proje belirlemek ve ardından projeyi kullanılabilir hale getirmek gerekiyor. Kosgeb üzerinden yapılacak başvuru sonrasında kafanızdaki projeyi sunmanız ve değerlendirme aşamasına sokmanız gerekiyor. Değerlendirmelerin ardından olumlu görülen başvurular için bir form gönderiliyor. Bu formun doldurulup tekrar kargo ile gönderilmesi üzerinde bir miktar para yatırımı gerçekleştirilmesi gerekiyor. Başvuru süresinin sonuçlanması için altı aylık bir süre gerekebiliyor.

Kosgeb değerlendirmelerinde genellikle yaratıcı projeleri ön plana çıkarmayı tercih ediyor. Faizsiz olarak verilecek kredi ile birlikte kolaylıkla işlerini geliştirebilir yeni işler kurabilirsiniz. Kolay ödeme seçenekleri ile kişileri zorlamadan gerekli desteği sağladığı görülüyor.