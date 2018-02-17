Kredi Borçlarından Nasıl Kurtulabilirsiniz?

Ülkemizde nakit ihtiyacını karşılamak ve ihtiyaçlarını gidermek için pek çok vatandaş banka kredisi alıyor. Belirli taksitlerle belirli bir süre içerisinde ödenen kredi borçları vatandaşların hayatını kolaylaştırıyor. Ancak son dönemlerde yapılan değerlendirmelerde vatandaşların büyük bir kısmının kredi borçlarını ödemekte zorluk yaşadıkları ve dolayısıyla bankalarla sorunlar yaşadıkları tespit edildi. Kredi borcunu ödemekte zorlanan ve taksitleri aksatan vatandaşlar için önce çeşitli uyarılar yapılırken ardından icra işlemleri ve yasal takip süreci başlatılıyor. Değerlendirmelerin ardından bankaların kara listesine düşen pek çok vatandaşın olduğu tespit edildi.

Kredi Borcumu Ödemezsem Ne Olur?

Kredi borcunu ödeyemeyen vatandaşlar bir süre sonra banka ile sorun yaşamaya başlıyor. İlk iki dönem geciken kredilerde bankalar tarafından müşteriye belirli bir süre tanınıyor. Ancak üçüncü döneme girildiği takdirde yazılı ya da telefonla gerçekleştirilmek üzere uyarılar yapılıyor. Uyarılara rağmen kredi ödemesi yapılmayan müşteriler için yasal takip süreci başlıyor. Yasal takip süreci içerisinde avukata verilen borçlara birde avukat masrafı eklendiği için daha masraflı bir süreç başlamış oluyor. Kredi borçlarından kurtulmak için birtakım yöntemler uygulanabilir.

Kredi borçlarından kurtulmak için öncelikli olarak kişinin gereksiz olan tüm borçlarından kurtulmaları gerekiyor. Fazla harcama yapmaya devam eden vatandaşların kredi borçlarını kapatmaları pek mümkün görünmüyor. Kredi borçları kapatılana kadar gereksiz harcamalardan kaçınmak gerekebilir.

Farklı bankalara olan borçlar zaman içerisinde kafa karışıklığına sebep olabilir. Bu karışıklığı engellemek için tek bir bankadan çekilecek kredi sonrasında tüm borçlar kapatılabilir. Ardından kişi borçlarını tek bir banka üzerinde toplayarak düzenli bir ödeme sistemi oluşturabilir.

Kredilerin faiz oranları zaman zaman çok yüksek olduğu için ödemelerin geciktirmeden zamanında ödenmesi gerekiyor. Gecikmeler sonrasında kredi borcunun üzerine faiz ekleneceği için borçlar katlanarak artacaktır. Geciken borçların ardından tekrar icralık duruma gelme riski bulunabilir. Küçük önlemler birlikte kredi borçlarından kurtulmak mümkündür.