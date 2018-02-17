Bakan Sarıeroğlu: Geleceğin Mesleği Bilişim!

Karabük'te yapımı tamamlanan SGK ve İŞKUR İl Müdürlükleri binalarını faaliyete geçirmek adına kente ziyarette bulunan Bakan Sarıeroğlu, açılışta taşeron işçilerle alakalı önemli açıklamalarda bulundu.

Ak Parti iktidarı olarak bir çılgınlığa imza attıklarından bahseden Sarıeroğlu, taşeron tanımı gereği geçmişten bu zamana kadar gerçekleştirilen uygulama neyse bunu aynı şekilde uyguladıklarını, merkezi bütçeyle düzenlenmiş olan kamu kurum ve kuruluşlarında taşeron tanımı içerisinde yer alan kişilerden hiç birinin kapsam dışından kalmadığını ve tamamının kadroya geçiş yaptığını bildirdi.

Kadrolu İşçi Sayısı 100 Binin Üstünde

Şu anda kadrolu işçi sayısının 100 bin seviyesinde bulunduğunu aktaran Sarıeroğlu, yapılan düzenlemeyle başvurusu ve incelemesi gerçekleştirilen son rakamın 715 bini aştığını dile getirdi. Boş işlerle uğraşmak için zamanlarının olmadığına vurgu yapan Sareroğlu, esnaflara "bir senden, bir benden" dediklerini belirtti.

İstihdam konusunda ilk kez maaş ödemeye başlanacağını söyleyen Bakan Sarıeroğlu, geçmiş dönemlerde hep vergi ile prim desteği verildiğini, artık esnafların 18 ila 25 yaş arası gençleri işe alması durumunda bir ay maaşının, vergisinin ve sigorta primlerinin devlet tarafından ödeneceğini aktardı.

Geleceğin Mesleği Bilişim

Sarıeroğlu, yeni bir modele geçiş yapıldığının altını çizerek, yeni reform paketleri hakkında detaylı bilgiler verdi. Geleceğin mesleği konumunda bulunan bilişim hakkında gençlere çağrı yapan Sareroğlu, herkesin kamuda çalışmak istiyor olabileceğini fakat şu an Türkiye'nin topyekün mücadele içerisinde olduğunu vurguladı.

İşçi olarak her alanda çalışma gerçekleştirecek gençlerin iş gücüne ihtiyaç duyulduğunun altını çizen Bakan Sarıeroğlu, Cumhurbaşkanının da belirttiği gibi yerli ve milli olmayla alakalı, yerli ve milli üretim alanlarının artırılması gerektiğini sözlerine ekledi.