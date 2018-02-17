Artık Büyük Şirketlerde Kuşatma Altında!
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Artık Büyük Şirketlerde Kuşatma Altında!


Artık Büyük Şirketlerde Kuşatma Altında!
Artık Büyük Şirketlerde Kuşatma Altında! Tuğçe Gürel - Tarih: 17-02-2018 Saat: 22:01
Anasayfa Eko Gündem Artık Büyük Şirketlerde Kuşatma Altında!

Bakanlar Kurulu tarafından alınan yeni kararlar doğrultusunda artık büyük şirketlerde döviz borçlanmalarını Merkez Bankası'na iletmek zorunda kalacak.

Kamu kurumları içerisinde ithalat ve döviz geliri bulunmayan, küçük firmalar hakkında ise döviz ile borçlanma yasağına başvuran hükümet yeni adım olarak büyük şirketleri de takip altına alarak döviz ablukası uyguladı. 

2 Binden Fazla Şirket Etkilenecek

Senede 15 milyon dolar ve bu rakamın üstünde döviz kredisi kullanan bütün şirketler bundan sonrasında aldıkları borcu kuruşu kuruşuna Merkez Bankası'na bildirmekle yükümlü hale gelecekler. Merkez Bankası'na bildiride bulunmayan şirketler içinse büyük cezalar kapıda olacak. Hükümetin getireceği bu uygulamadan yaklaşık olarak 2 binin üzerinde şirketin etkilenmesi bekleniyor.

25 Ocak 2018 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan yeni karar ile birlikte 23 bin civarında döviz geliri olmayan küçük ve orta ölçekli şirketin döviz kredisi kullanmasına yasak gelmişti. Bu alınan kararın hemen ardından ise 16 Şubat 2018 tarihinde bu kez de hükümet tarafından ikinci döviz operasyonu kamuda gerçekleştirildi. 

Kamu kurum ve kuruluşlarının yurt dışı üzerinden döviz karşılığında mal alımları da bundan böyle Ekonomi Bakanlığı'nın iznine bağlanmış oldu. Bu yeni kararlar ile birlikte senede yaklaşık olarak 12 milyar dolarlık bir kamu ithalatının önüne geçilmesi hedefleniyor. Hükümet tarafından alınan bu iki kararın hemen ardından ise gelecek üçüncü adım da büyük şirketlerin döviz borçlanmaları konusunda oldu.

Büyük Şirketler Hakkında Yeni Karar

Merkez Bankası tarafından yayımlanan yeni yönetmeliğe göre yurt içi ve yurt dışından gelen yabancı para nakdi krediler ve dövize endeksli olan kredilerin toplamı 15 milyon dolar ve üstünde olan tüm şirketler döviz borçlarını artık Merkez Bankası'na bildirmek zorunda kalacak. Firmaların bu borçlarını ise denetim şirketleri raporlar halinde Merkez Bankası'na iletecek. Bildirim gerçekleştirmeyen veya yanlış bilgi veren şirketler ise para cezasına çarptırılacak. 

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