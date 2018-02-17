Securitas Türkiye'den Dev İstihdam!

Bu sene içerisinde insan kaynaklarına 5 milyon TL değerinde yatırım gerçekleştirme planı olan Securitas Türkiye, yine bu sene içerisinde gerek idari gerekse saha kadrosu adına işe alımlarına devam edecek.

Bölge müdürlükleri ve genel müdürlük idari kadrolarında çok sayıda farklı pozisyon için 80 civarında idari personel alımı yapma planı bulunan şirketin, saha kadrosu adına ise senelik bazda bin 500 ila 2 bin personel işe alma planı bulunuyor.

15 Bin Çalışanla 2018'e Damga Vurma Hedefi

Şirketten yapılan açıklama çerçevesinde, şirketin bu sene içerisinde 15 bin, 2020 senesinde ise 20 bin çalışan ile sektörde liderliğini korumayı hedeflediği ifade ediliyor. Ülke genelinde toplam da 76 ilde, 756 proje çerçevesinde 2 bin 352 hizmet noktasıyla 13 bin civarında personeliyle hizmet veren şirketin, güvenlik sektöründe sürdürülebilir iş gücüne ilişkin çok sayıda projeyi faaliyet aldığı biliniyor.

Konu hakkında yapılan açıklama doğrultusunda görüşlerine yer verilen şirketin İnsan Kaynakları Koordinatörü olarak görev yapan Ebru Gültekin, Securitas'in idari kadrosunun yüzde 30'luk bölümünün güvenlik görevlilerinden gelen personellerden oluştuğuna vurgu yaptı.

Securitas'ın bütün personellerinin kişisel gelişimlerine olanak veren, devamlı öğreten ve öğrenen bir organizasyon olduğunun altını çizen Gültekin, personellerin gelişimleri adına şirket içi eğitimler ile kariyer planlamalarına destek verilirken, bu sene sanal eğitimlere de ağırlık verildiğinin vurgusunu yaptı.

Securitas Çalışan Portal'ında Online Eğitimler

Şirket bünyesinde bulunan bütün personellerin bir araya gelebilmesi amacı taşıyarak faaliyete alınan Securitas Çalışan Portal üstünden online eğitimlerin saha ve idari kadroda bulunan personellerin ihtiyaçlarına göre tümüyle içeriden beslenen içeriklerle tasarlandığına dikkatleri çeken Gültekin, personellerin mesleki bakımdan kendilerini geliştirmelerinin yanında kişisel gelişimlerine ilişkin olarak da her sene yapılan buluşmaların var olduğunu sözlerine ekledi.