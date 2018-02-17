Havalimanı İhalesi Kapalı Teklif Alma Usulüyle 20 Nisan'da!
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Havalimanı İhalesi Kapalı Teklif Alma Usulüyle 20 Nisan'da!


Havalimanı İhalesi Kapalı Teklif Alma Usulüyle 20 Nisan'da!
Havalimanı İhalesi Kapalı Teklif Alma Usulüyle 20 Nisan'da! Tuğçe Gürel - Tarih: 17-02-2018 Saat: 23:04
Anasayfa Eko Gündem Havalimanı İhalesi Kapalı Teklif Alma Usulüyle 20 Nisan'da!

Çeşme Alaçatı Havalimanı için gerçekleştirilecek ihalenin tarihi belirlendi. Tarih olarak 20 Nisan belirtilirken, ihaleye katılım sağlayacak olan firmalar adına dosya bedelinin 5 bin TL, geçici teminat bedelinin ise 1 milyon TL seviyesinde olduğu ifade edildi.

Başbakan Binali Yıldırım tarafından daha önce gerçekleştirilen bir açıklama çerçevesinde İzmir'de 35 projenin faaliyete alınacağı ifade edilerek, söz konusu projelerin içerisinde Çeşme - Alaçatı Havalimanı'nın da bulunduğu dile getirilmişti. 

Havalimanı Çalışmaları Hızla Sürüyor

Doğası ve konumu ile yerli ve yabancı çok sayıda turistin uğrak yeri konumunda bulunan Çeşme'ye, bahsi geçen havalimanı sayesinde daha kolay ulaşılabileceği ifade edilirken, havalimanı adına gerçekleştirilen çalışmaların hızla devam ettiği bildirildi. 

Kamulaştırma ve tahsisi bitmiş olan Alaçatı Havalimanı'nın Mart ile Nisan ayı içerisinde yapım ihalesine çıkılacağına vurgu yapılmıştı. Şimdi ise söz konusu havalimanı için ihale tarihinin belli olduğu, ihalenin 20 Nisan 2018 tarihinde yapılacağı belirtildi.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olarak görev yapan Ahmet Arslan, Alaçatı Havalimanı projesi hakkında detaylı açıklamalarda bulundu. Arslan, Alaçatı Havalimanı projesiyle alakalı bütün çalışmaların tamamlandığına dikkat çekerken, kamulaşmanın önem arz ettiğini ve bununda tamamlandığını bilirdi. 

Daha öncesinde yatırım planı olmasından dolayı ÇED ihtiyacının zaten bulunmadığının altını çizen Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, açıklamasında ihtiyaç listesi çalışmalarının da bitirildiğini aktardı. Önümüzdeki 3 ila 4 aylık zaman dilimi içerisinde avam projesi çalışmalarının da tamamlanmış olacağını aktaran Bakan Arslan, daha sonrasında ise yap, işlet, devret ihalesinin gerçekleştirileceğini ve İzmirlilere verilen bir sözün daha tutulacağını sözlerine ekledi. 

İhale Kapalı Teklif Alma Usulüyle Yapılacak

Öte yandan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün ihaleye yönelik ilanının ise Resmi Gazete'de yayımlandığı ifade edildi. Bu çerçevede de ihalenin kapalı teklif alma usulüyle gerçekleştirileceği ve ihale dosya bedeli adına 5 bin TL belirlendiği, geçici teminat bedeli adına ise 1 milyon TL belirlendiği dile getirildi. 

Alaçatı Çeşme İzmir Devlet Hava Meydanları İşletmesi Alaçatı Havalimanı
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