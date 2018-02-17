Kanser Hastalarına 24 Aya Varan Maaş İmkanı!

Malulen emeklilik koşullarında gerçekleştirilen değişiklikler kapsamında, kanser hastalarına 18 ay boyunca malullük maaşı veriliyor. Söz konusu süre, hastalığa göre 24 aya kadar yükseltilirken, bu maaşı alabilmek için şartların yerine getirilmesi gerekiyor.

Sosyal güvenlik mevzuatında engelli vatandaşlara kolay emeklilik fırsatı sunulurken, çalıştığı sürede işgücü kaybına uğrayan yani malul olan sigortalılar adına da erken emeklilik hakkı verildiği biliniyor.

Malulen emekli olabilmek adına çalışma gücünde minimum yüzde 60 seviyesinde kayıp yaşandığını gösteren rapora ihtiyaç duyulduğu ifade edilirken, bunun yanı sıra 5 sene boyunca prim ödenmiş olması ve sigortalı olunan tarihten bu zamana kadar 10 sene geçmiş olması gerektiği bildiriliyor.

Kişinin sürekli olarak birinin bakımına muhtaç halde bulunması durumunda, 10 senelik sigortalılık süresinin de aranmadığı dile getirilirken, malulen emeklilikte sigorta öncesinde rahatsızlıklar değil, çalışmaya başlanılan tarihten sonra oluşan hastalıkların dikkate alındığı ifade ediliyor.

Yönetmelikte Değişikliğe Gidildi

Kanser hastalarının özelindeki uygulamalar detaylandırıldığında, malulen emeklilik koşullarıyla alakalı çıkarılan yönetmeliklerde ve gerçekleştirilen değişiklikler kapsamında, kanser hastalarına yeni imkanlar sunuldu. Kanser türevi doğrultusunda değişiklik olduğu vurgulanırken, gerekli prim ve sigorta koşulunu taşıyan hastaların belirli bir süreliğine malul sayılarak maaş aldığı belirtiliyor.

18 ay olarak belirtilen sürenin ise hastalıkla doğru orantılı olarak, bazı hastalarda 12 ay olduğu, bazılarında ise 24 aya kadar çıkabildiği ifade ediliyor. Kanser hastalarının teşhislerinden itibaren bir senelik zaman dilimi içerisinde başvuruda bulunmaları koşuluyla yüzde 60 şartının aranmadığı belirtiliyor.

Söz konusu sürenin sonunda hastalığa bağlı olarak çalışma gücü kaybına bakıldığına işaret edilirken, kaybın yüzde 60 ve üstü olması halinde ödenen aylığın devam ettiği, yüzde 60'ın altında olması halinde ise maaş ödemesinin kesildiği bildiriliyor.