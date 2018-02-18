18.02.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!

Dövizde hareketli bir hafta geride kaldı. Haftanın ilk günleri yukarı yönlü hareketlenme mevcutken özellikle ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyaretin ardından iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmeye çalışılması için ortak adım atılacağı yönündeki açıklama ile kurda da normalleşme yaşandı. Dolar kuru 3,75 liranın altına geriledi.

Euro ise bu hafta bir rekor daha kırdı. 4,7350 lira seviyesine kadar yükselen kur genel olarak parite etkisi ile yeniden 4,66 seviyesine geriledi. Avrupa Birliği para birimi euronun bu hızlı yükselişinde birliğin ortak adım atma kararlarının etkili olduğu gözden kaçmadı.

Önümüzdeki hafta piyasaların gidişatına bağlı olarak dolarda yaşanabilecek bir değer kaybı Türk Lirasında kar satışlarına neden olabilecek gibi görünüyor.

Dolar Ne Kadar?

Dün 3,7429’den kapanan Dolar kuru bugün güne 3,7492 lira seviyesinden başladı.

Euro Kuru Ne Kadar?

Dün 4,7119 liradan kapanan Euro kuru bugün güne 4,6506 liradan başladı.

Euro/Usd Paritesi

Euro/Dolar paritesi 1,2406 seviyesinde güne başladı.

Bitcoin Ne Kadar?

Sanal para birimi 10 bin 88 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Ethereum Ne Kadar?

Ethereum 947 dolar seviyesine yükseldi.

Gram Altın Ne Kadar?

Gram altın güne 162,59 liradan başladı.

Çeyrek Altın Ne Kadar?

265,71 liradan alıcı bulan çeyrek altın yatay bir seyir izliyor.