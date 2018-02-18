Zeytin Dalı Harekatının Ekonomiye Olumsuz Bir Etkisi Olmamıştır
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Zeytin Dalı Harekatının Ekonomiye Olumsuz Bir Etkisi Olmamıştır


Zeytin Dalı Harekatının Ekonomiye Olumsuz Bir Etkisi Olmamıştır
Zeytin Dalı Harekatının Ekonomiye Olumsuz Bir Etkisi Olmamıştır Hatice Demir - Tarih: 18-02-2018 Saat: 08:48
Anasayfa Eko Gündem Zeytin Dalı Harekatının Ekonomiye Olumsuz Bir Etkisi Olmamıştır

MÜSİAD Genel Başkanı Kaan, geçtiğimiz yıl ülkemizin kaydettiği büyüme rakamlarının Türkiye’nin ne kadar güçlü bir ekonomiye sahip olduğunu ispat ettiğini belirterek, Zeytin Dalı operasyonun ekonomiyi etkilemediğini söyledi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, derneğin şube başkanları ile birlikte Kilis’e gelerek Zeytin Dalı Harekatına destek olmak istediklerini açıkladı. İş dünyası olarak geçtiğimiz dönemlerde gerçekleştirilen Fırat kalkanı operasyonu boyunca da büyük bir azim ve gayretle çalıştıklarını dile getiren Kaan, MÜSİAD üyelerinin her zaman en büyük amacının ülkenin ekonomik ve sosyal anlamda ilerlemesine katkıda bulunmak olduğunu belirtti.

Harekat Ekonomimizi Olumsuz Etkilemedi

Türkiye’nin 2017 yılı genelinde elde ettiği büyüme rakamlarının ne kadar güçlü ve önemli bir ekonomisi olduğunu bir kere daha ispat ettiğini belirten Kaan, askerimizin uluslararası meşru müdafaa hakkını kullanarak başlatmış olduğu Zeytin Dalı Harekatının ekonomiye hiçbir olumsuz etkisi olmadığını vurguladı. Harekat sürecinde bir sınır şehri olan Kilis ekonomisinin yaşananlardan olumsuz bir şekilde etkilenmemesi için çaba sarf ettiklerini dile getiren Kaan, bu sürecin ardından kentte kısa sürede bir toparlanma yaşanacağına emin olduklarını da sözlerine ekledi.

Ülkemizin en büyük organize sanayi bölgesinin Kilis ilimize 20 kilometre uzaklıkta kurulacağını da hatırlatan Kaan, kendilerinin iş adamlarını bu bölgeye yönlendirerek öncelikle zeytinyağı ve zahter gibi bölge ürünlerinin üretimini yapmak ve uluslararası pazarlara taşımak konusunda çalışmaları olduğunu da ifade etti. Kaan harekata katılan tüm askerlerimizin sağ salim evlerine dönebilmeleri için dua ettiklerini söyleyerek sözlerini sonlandırdı.

Abdurrahman Kaan MÜSİAD zeytindalı harekatı
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