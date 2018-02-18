Döviz Bürolarına Getirilen Taksit Yasağına Eleştiri

Değerli Maden Taş ve Döviz Piyasası Kurum ve Kuruluşlar Derneği (DEMAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Erdal Tunçer, Hazine Müsteşarlığı tarafından geçtiğimiz ay içerisinde Resmi gazetede yayımlanan "Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliği" ile ilgili açıklamalarda bulundu. Tunçer, tebliğde çelişik bazı maddeler yer aldığını belirterek özellikle bu kurumların kredi kartı ile işlem yapma ve vadeli işlemler gerçekleştirmelerine yönelik yasağın kendileri için önemli bir sorun oluşturacağını dile getirdi.

Sahip Olduğumuz Haklar İçin Yeniden Para İsteniyor

Tebliğde yer alan diğer maddelerde de kendi aleyhlerine çokça konu bulunduğunu dile getiren Tunçer özellikle altın satma yetkisine sahip olan İstanbul Altın Borsası üyesi döviz bürolarından yeniden 100 bin lira para istenmesini eleştirdi. Tebliğ ile hali hazırdaki tüm döviz bürolarının B sınıfı ilan edildiğini söyleyen Başkan Tunçer, A sınıfına geçmek isteyen bürolardan ekstra 100 bin lira istenmesinin hakkaniyete aykırı olduğunu söyledi. Bu zamana kadar yasal bir şekilde her türlü işlemi gerçekleştirerek, vergilerini dürüstçe ödeyerek kanunda kendilerinden beklenen herşeyi yerine getiren bu kurumların mağdur edilmesinin büyük bir haksızlık olduğunu ifade eden Tunçer, herhangi bir ekstra yetki tanımayan bu maddenin döviz bürolarını işlevsiz kıldığını dile getirdi.

1988 Yılından Bu Yana Faaliyetteyiz

Başkan Mahmut Erdal Tunçer döviz bürolarının 1988 yılı itibari ile kurulmaya başlandığını belirterek birçok krizde dönemin etkili elemanları olarak faaliyet gösterdiğini hatırlattı. Hali hazırda 830 adet kayıtlı döviz bürosu bulunduğunu belirten Başkan ilgili tebliğ için yetkililere başvurduklarını da sözlerine ekledi.