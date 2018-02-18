Yeni Havalimanında Taşınma Süreci Netleşti
Advert Advert Advert

Yeni Havalimanında Taşınma Süreci Netleşti


Yeni Havalimanında Taşınma Süreci Netleşti
Yeni Havalimanında Taşınma Süreci Netleşti Hatice Demir - Tarih: 18-02-2018 Saat: 09:24
Anasayfa Eko Gündem Yeni Havalimanında Taşınma Süreci Netleşti

Birinci etabı 29 Ekim 2018 tarihinde faaliyete başlayacak olan dünyanın en büyük havalimanı projesi İstanbul Yeni Havalimanı için taşınma süreci netleştirildi.

Üçüncü havalimanı projesinde çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Birinci pist 26 Şubat tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uçağının inişi için kullanıma hazır hale getirildi. Ayrıca Atatürk Havalimanının kapatılarak yeni havalimanına taşınma süreci ile ilgili de netlik sağlanmaya başladı. Yapılan açıklamalara göre taşınma işlemleri 30 Ekim saat 03.00 itibari ile başlayacak. THY’nin 31 Ekim gecesinde taşınmayı tamamlaması ile birlikte yeni havalimanı tam anlamı ile hizmete başlamış olacak.

Açılış 29 Ekim, Taşınma 30 Ekim

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Funda Ocak ve DHMİ Kamu Özel Sektör İşbirliği Dairesi Başkanı Cengiz Kurt konu ile ilgili basın mensuplarına bilgi verdi. Taşınma sürecinin kolay olmayacağının en başından beri farkında olduklarını dile getiren Ocak, 12 ayrı komisyon ile bu süreci yöneteceklerini ifade etti. 29 Ekim açılış töreni gününde taşınma işlemlerini yapmayacaklarını belirten Ocak, 30 Ekim saat 03.00’de başlayacak taşınmanın 31 Ekim gecesi saat 23.55’te bitmesini beklediklerini dile getirdi.

THY Uçuşlarını Durduracak

Taşınma sürecinde öncelikle yabancı havayollarına öncelik tanınacak. Ardından Onur, Atlasglobal ve MNG gibi Atatürk Havalimanı'nda üssü bulunan firmalar uçuşlarını durdurarak taşınacak. Türk Hava Yolları ise 31 Ekim saat 02.00 itibari ile 12 saatliğine uçuşlarını kesecek ve kendi taşınmasını sağlayacak. Taşınma işlemlerinde güzergah da çeşitli sınırlandırmalar uygulanabilecek. 

İstanbul Yeni Havalimanı DHMİ
KREDİ HABERLERİ
Ev Alırken Devlet Destekleri Var mı? Ev Alırken Devlet Destekleri Var mı? Ev almak, dar gelirli vatandaşlardan yüksek gelirli vatandaşlara kadar oldukça önemli bir hedef olarak bilinmektedir. Günümüzde konut sahibi olma aşamasında konut kredisi önemli bir yer tutsa da...
Kredi Borçlarından Nasıl Kurtulabilirsiniz?
Kredi Borçlarından Nasıl Kurtulabilirsiniz? Ülkemizde nakit ihtiyacını karşılamak ve ihtiyaçlarını gidermek için pek çok vatandaş banka kredisi alıyor. Belirli taksitlerle belirli bir süre içerisinde ödenen kredi borçları vatandaşların hayatını kolaylaştırıyor.
Hibe Kredisi Nasıl Alınabilir?
Hibe Kredisi Nasıl Alınabilir? Günümüzde daha rahat yaşam koşullarında yaşamak ve kendi işini yapmak isteyen binlerce vatandaş kendi iş fikirleri üzerine yoğunlaşıyor. Ancak yapılan değerlendirmelerde genel olarak...
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Yurtdışında Mağaza Açana Devletten Yüzde 50 Kira Desteği
Yurtdışında Mağaza Açana Devletten Yüzde 50 Kira Desteği
Spot Piyasada Bugün En Yüksek Fiyat 210,80 Lira Olacak!
Spot Piyasada Bugün En Yüksek Fiyat 210,80 Lira Olacak!