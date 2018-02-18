Yeni Havalimanında Taşınma Süreci Netleşti

Üçüncü havalimanı projesinde çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Birinci pist 26 Şubat tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uçağının inişi için kullanıma hazır hale getirildi. Ayrıca Atatürk Havalimanının kapatılarak yeni havalimanına taşınma süreci ile ilgili de netlik sağlanmaya başladı. Yapılan açıklamalara göre taşınma işlemleri 30 Ekim saat 03.00 itibari ile başlayacak. THY’nin 31 Ekim gecesinde taşınmayı tamamlaması ile birlikte yeni havalimanı tam anlamı ile hizmete başlamış olacak.

Açılış 29 Ekim, Taşınma 30 Ekim

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Funda Ocak ve DHMİ Kamu Özel Sektör İşbirliği Dairesi Başkanı Cengiz Kurt konu ile ilgili basın mensuplarına bilgi verdi. Taşınma sürecinin kolay olmayacağının en başından beri farkında olduklarını dile getiren Ocak, 12 ayrı komisyon ile bu süreci yöneteceklerini ifade etti. 29 Ekim açılış töreni gününde taşınma işlemlerini yapmayacaklarını belirten Ocak, 30 Ekim saat 03.00’de başlayacak taşınmanın 31 Ekim gecesi saat 23.55’te bitmesini beklediklerini dile getirdi.

THY Uçuşlarını Durduracak

Taşınma sürecinde öncelikle yabancı havayollarına öncelik tanınacak. Ardından Onur, Atlasglobal ve MNG gibi Atatürk Havalimanı'nda üssü bulunan firmalar uçuşlarını durdurarak taşınacak. Türk Hava Yolları ise 31 Ekim saat 02.00 itibari ile 12 saatliğine uçuşlarını kesecek ve kendi taşınmasını sağlayacak. Taşınma işlemlerinde güzergah da çeşitli sınırlandırmalar uygulanabilecek.