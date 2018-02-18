Din İstismarcılarına Yaptırım Uygulanmaya Başladı
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Din İstismarcılarına Yaptırım Uygulanmaya Başladı


Din İstismarcılarına Yaptırım Uygulanmaya Başladı
Din İstismarcılarına Yaptırım Uygulanmaya Başladı Hatice Demir - Tarih: 18-02-2018 Saat: 09:36
Anasayfa Eko Gündem Din İstismarcılarına Yaptırım Uygulanmaya Başladı

Çeşitli TV kanallarında insanların dini duyguları istismar edilerek bazı ürünlerin pazarlamasını yapan kişiler hakkında yaptırım uygulanmaya başlandı.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, uyduda yer alan radyo ve televizyon kanalları üzerinden ürün pazarlama amacı ile yapılan yayınları değerlendirdi. Özellikle belirli radyo ve televizyon kanallarında insanların dini duygularının istismar edilerek ağrı kremi, Kabe kokusu, dua kitabı, okunmuş çörek otu gibi ürünlerin satıldığını dile getiren Tüfenkci bu konuda Reklam Kurulunun ilgili kişilere idari yaptırım uygulamaya başladığını belirtti.

Görüntüleriyle de İnsanları Etkilemeye Çalışıyorlar

Bu kanalların son zamanlarda hızla türediğinin farkında olduklarını dile getiren Bakan Tüfenkci, bu ürünleri pazarlayanların özellikle kendilerine dini bir görünüm vermek için sarık, cübbe gibi kıyafetler giydiklerini ve herhangi bir faydası olmayan ürünleri sanki her derde devaymış gibi insanlara satmaya çalıştıklarını belirtti. Teknolojinin sağladığı her türlü imkandan faydalanan bu kişilerin tüketicilerin sağlığı ile oynadığını söyleyen Bakan özellikle temel ilkeleri doğruluk ve dürüstlük olan dinimize zararlarının çok daha fazla olduğunun altını çizdi.

RTÜK Devrede, Konu Savcılıklara Bildiriliyor

Bu tarz istismara yönelik durumlar ile her zaman mücadele edeceklerinin altını çizen Bakan Tüfenkci konu ile ilgili tedbirlerin Bakanlık tarafından alındığını dile getirdi. Tüfenkci, kanalların kapatılması için RTÜK ile görüştüklerini belirterek bunun yanı sıra kendileri doktor olmadıkları halde her türlü hastalığı tedavi ettiğini iddia eden kişileri de Sağlık Bakanlığının cumhuriyet savcılarına bildirdiklerini dile getirdi.

Reklam Kuruluna bu konularda şimdiye kadar 3 dosya geldiğini de belirten Bakan gelen dosyalarda ilgililere para cezası kesildiğini sözlerine ekledi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci reklam kurulu idari para cezası
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