Ev Alırken Devlet Destekleri Var mı?

Ev almak, dar gelirli vatandaşlardan yüksek gelirli vatandaşlara kadar oldukça önemli bir hedef olarak bilinmektedir. Günümüzde konut sahibi olma aşamasında konut kredisi önemli bir yer tutsa da, son yıllarda ev almak adına açılan mevduat hesabına sunulan devlet desteği de önemli bir ivmelendirmeye ortam yaratmıştır.

Devlet, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara çeşitli destekler sunmaktadır. 2017 yılında yapılan vergi indirimi sayesinde birçok vatandaş konut sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürdü. 2018 yılının ilk çeyrek döneminde de mevduat hesabı açarak ev alabilmek adına birikim yapan kişilere verilen devlet desteğinin oranında yükseltme yapılması gündeme geldi.

Mevduat Hesabıyla Evinizi Biriktirerek Alın!

Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamaya göre, evlenip yuva kurmak isteyen gençler için çeyiz hesabına yapılan devlet desteği için ve aylık belirli tutarlarda ödemeler yaparak, birikimleri sayesinde ev sahibi olmak isteyenler için uygulanan devlet desteği oranlarında yükseltme yapıldı.

Çeyiz hesabı için sunulan devlet desteğinde üst limit 7.500 Türk Lirası’na kadar yükseltildi. Aynı zamanda konut hesabı açarak, birikimleri sayesinde ev sahibi olmak isteyenler için de sunulan devlet desteği 20.000 Türk Lirası seviyesine kadar yükseltilmesi gündeme geldi.

Devlet, hem ev sahibi olmak isteyen, hem de evlenmek isteyen kişiler için avantajlı destek planları sunuyor. Bir ev hesabı açıp, en az üç yıl boyunca ödemelerini düzenli olarak yapan kişiler için devlet, birikim yapılan miktarın yüzde 25’ine kadar devlet katkısı sunacak. Bu katkı için belirlenmiş üst limit ise 15.000 Türk Lirası iken, bu limitin 20.000 Türk Lirası’na kadar yükseltilip, ev satın alırken sunulan devlet desteklerinin iyileştirilmesi hedefleniyor.

Konut hesabı adı verilen mevduat hesabı, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Akbank, Ziraat Katılım Bankası, Yapı Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, Garanti Bankası, Albaraka Türk Katılım Bankası, Denizbank gibi Türkiye genelinde geniş şube ağına sahip olan birçok banka tarafından sunulmaktadır. Konut hesapları, mevduat bankaları tarafından aylık belirlenen faiz oranına göre, katılım bankaları tarafından da belirlenen kâr payı oranına göre getiri sağlamak ile birlikte, konut satın alma aşamasında sunulan devlet katkısı sayesinde vatandaşların ev alma hayalini gerçeğe dönüştürmeye önemli bir destek sunmaktadır.