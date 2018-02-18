At ve Eşek Etine Alıştık, Normal Etin Tadını Unuttuk!

Gıda sektöründe yaşanan hammadde maliyetlerindeki artış sektörde her geçen gün büyüyen bir hile pazarının oluşmasına neden oluyor. Taklit ve tağşiş yapılan gıda ürünlerinin miktarı yetersiz denetimler sebebi ile her geçen gün artarken firmalar hilekarlıkta sürekli kendilerini geliştirerek insan sağlığını tehdit eden ürünleri piyasaya sürmeye devam ediyor.

Bakanlık Denetimlerini Artırmalı

Türkiye Ziraatçılar Derneği Genel Başkanı Hüseyin Demirtaş, gıdada hile yapılmasını sağlayan sektörün 10 milyar lira ciroya ulaştığını belirtti. Bu alanda yeterli denetimin sağlanmadığını dile getiren Demirtaş toplamda ülke genelinde 575 bin kayıtlı gıda firması olmasına rağmen toplam denetçi sayısının 5 binde kaldığını ifade etti. Gıda terörünün hem ülke ekonomisini hem de vatandaşın sağlığını etkilediğini belirten Demirtaş, binlerce işsiz gıda mühendisinin bu alanda görevlendirilmesi ile sorunun çözülebileceğini de sözlerine ekledi.

Hileli Üretim İçin Ar-Ge Yapılıyor

Gıda Sağlığı Uzmanı Gıda Mühendisi Nurten Sırma, kayıt dışı üretim gerçekleştiren hileli üreticilerin bu konuda ar-ge merkezleri bile kurduğunu belirtiyor. Bakanlık tarafından geçmişte ürünlerinde katkı maddeleri olan firmaların ilan edilerek vatandaşların uyarıldığını ancak bu uygulamanın bir müddettir es geçildiğini belirten Sırma, Bakanlığın geçmişte yaptığı denetimlerden bazı örnekler vererek konuyu aydınlattı. Yüzde yüz dana eti şeklinde satılan sucuklarda at, eşek ve kanatlı hayvan eti ile bu hayvanların iç organlarının karıştırılabildiğini, bozuk tavuk etlerinin taze etler ile karıştırılıp bolca soslanarak döner şeklinde satıldığını, şekerlemelere her türlü tekstil boyası ve domuz jelatininin ilave edildiğini, tavuk kemiklerinin öğütülerek salam üretiminde kullanıldığını örnek veren Sırma vatandaşların zaman içerisinde bu tatlara alışarak orijinal tadı garipsemeye başladığını da sözlerine ekledi.