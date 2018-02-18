Hurda Yasası Otoparkçıları Sevindirdi

Trafik kazaları, hatalı parklar ya da haciz nedeni ile yediemin otoparklarına çekilen araçların sahipleri tarafından alınmaması en çok otoparkçıları etkiliyor. Araçlar yıllarca otoparkta beklese de üzerlerinde herhangi bir işlem yapamadıklarını dile getiren otopark sahipleri hem otoparka getirme maliyeti hem de yer kaplamaları nedeni ile bu araçların sırtlarında önemli bir yük olduğunu ifade ediyor. Yediemin otoparkı işletmecisi Yaşar Narlıoğlu, 12 bin metrekare alanda toplamda 1100 araç ve 1300 civarında motosikletin sahiplerini beklediğini söyleyerek hurda yasası ile beraber bu araçların azalacağını umduğunu ifade etti.

Hurda Yasası Araçları Kıymetlendirdi

16 yaş ve üzerindeki araçlarını hurdaya ayırarak yeni araç almak isteyenlere devletin 10 bin liraya varan indirim sağlaması araç sahipleri için büyük bir fayda sağlıyor. Zaten gözden çıkarılmış durumda olan otoparklardaki araçlar açısından da bu imkandan yararlanmak hem araç sahibine hem de otopark işletmecisine avantaj sağlayacak bir durum. Otopark işletmecileri özellikle çekme belgesine sahip olan araçların devlete hiçbir borcu olmadığını belirterek bu araçların sahiplerinin sadece otopark bedelini ödeyerek 10 bin liralık indirimden yararlanabileceklerini belirtiyor.

Otopark Ücretlerinde İndirim Yapılacak

Yıllardır yediemin otoparklarında bekleyerek çürümeye bırakılmış araçların sahipleri tarafından alınmamasının en önemli sebebi otopark ücretleri. Beklemenin karşılığı olarak araç sahiplerinden elbette talepte bulunacaklarını belirten işletmeciler ancak normal fiyatların çok daha altında bu araçların sahiplerine teslim edilmesini istediklerini dile getiriyor. Hem kendi mağduriyetlerini sona erdirmek hem de ekonomik ömrünü tamamlamış araçlar için sahiplerini zor durumda bırakmamak adına uygun fiyatlar vereceklerini vurgulayan Narlıoğlu, bu yasadan faydalanmak isteyen tüm araç sahiplerinin ellerini çabuk tutmasını tavsiye etti.