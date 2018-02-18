18 Şubat Pazar En Güncel Altın Fiyatları! Gram Altın Kaç Lira Oldu?

Altın fiyatları haftanın son gününde azalış yönlü hareket etti. 18 Şubat Pazar günü 24 ayar gram altın yeni güne alışta 162,15 lira, satışta 162,20 liradan başladı.

Çeyrek altın fiyatı düşüşe geçti. “Çeyrek altın bugün kaç lira oldu? Cumhuriyet altını kaç lira?” diyen yatırımcı fiyatları analiz etmeye başladı. İşte altın piyasasındaki son dakika gelişmeler…

Altın Piyasasında Hafta Sonu Fiyatları!

Altın piyasasındaki yükselişler hafta sonuna taşınamadı. İçinde bulunduğumuz Pazar gününde altın fiyatları hareketliliğe devam etti. Bu hafta altın yatırımcısının yüzünü güldüren yatırım araçlarından ikinci sıranın sahibi olarak dikkat çekti. ilk sıranın sahibi ise Borsa İstanbul oldu. Altına yatırım yapanların yüzü haftalık bazda güldü. Geçtiğimiz hafta altın alanlar fiyatların yukarı seyrinden memnun oldu. bunun yanında altın bozduranlar ise küçük kayıplar yaşadı. Peki, bugün altın fiyatları ne durumda? Çeyrek altın fiyatı yükseldi mi? Güncel altın fiyatları ve altın piyasası son dakika gelişmeler haberimizde…

Gram Altın Yatırımcısı Son Bir Haftada Yüzde 1,05 Kazançlı Çıktı!

Hafta bazında yatırımcısına yüzde 1,05’lik kazanç sağlayan 24 ayar gram altın bugün alışta 162,15 liradan işleme alınıyor. Şu anlardaki satışlarsa 162,20 liradan yapılıyor.

18 Şubat Pazar Çeyrek Altın Kaç Lira?

Kapalıçarşı altın fiyatları geçen haftanın son işlem gününde çeyrek altın alanları da memnun etti. Fiyatlardaki artış devam ederken çeyrek altın bugün alışta 259,48 liraya yükseldi. Satış fiyatı 265,97 liradan alıcı buldu.

Küçük yatırımcının dikkatini çeken diğer bir altın yatırımı ise yarım altında gözlemlendi. Yarım altın bugünkü alış yönlü işlemlere 518,03 liradan başladı. Güncel satış fiyatı 531,41 liradan devam ediyor.

Cumhuriyet Altını Kaç Lira Oldu?

Türkiye’de altın piyasasının en eskilerinden olan, Türk kültürünün vazgeçilmez simgesi olan cumhuriyet altını gün açılışında alış işlemlerini bin 77 liradan fiyatlandırdı. Satış fiyatı ise bin 87 lira olarak belirlendi.