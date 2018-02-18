Muzda Rekor Fiyat Üreticinin Yüzünü Güldürdü

Muz fiyatı bu yıl beklentinin üzerine çıktı. Muz üreticileri fiyatlardan memnun!

Muz Üretiminde Rekolte Arttı!

Antalya ilinin Gazipaşa ilçesinde muz üretimi yapan çiftçilerin yüzü fiyatların artmasıyla birlikte güldü. Mikro klimatik bir iklime sahip olan bölgede devam etmekte olan muz üretimi, rekoltede beklentiyi karşıladı. Hava sıcaklıklarının normalin üzerinde seyretmesi üretimdeki miktarı artırdı. Tüm bunlar kalitenin artmasını da beraberinde getirdi. Buna birde fiyatların artması eklenince üreticilerin keyfi ikiye katlandı. Gazipaşa ilçesindeki muz hasadı ise aralıksız devam ediyor. Artık hasatta sona yaklaştıklarını belirten üreticiler, elde ettikleri gelirden memnun olduklarını; hatta bugüne kadar en yüksek kazancı sağladıklarını ifade etti.

Bahçede 4, Manavda 7 Lira

Muz bahçelerinden çıkan ürünlerin fiyatı 2018’de rekor seviyeye ulaştı. Muzun bahçeden çıkış fiyatı 4 ile 5 lira arasında değişti. Muzun son tüketici fiyatı ise bugünlerde 7 ile 8 lira arasında değişiyor.

“40 Yıldır Üretiyorum, Bu Fiyata Hiç Çıkamamıştık”

Bölgede muz üreten çiftçilerden olan İsmet Çabuk, “Muz tarihinin en yüksek bahçe çıkış fiyatını gördü. 40 senedir üretim yapıyorum, bu yılki fiyatları hiçbir yılda yakalayamamıştık. Elde ettiğimiz gelir 2018’in ilk günlerinden itibaren ciddi oranda arttı. Geçtiğimiz senelerde kilo fiyatı 2 liranın üzerine çıkamayan muz bu sene kilo başına en az 4 lira para kazandırdı. Hatta zaman zaman kilosunu 5 liraya dahi sattık. Hasat miktarı da beklentimizin üzerinde oldu. Fiyatlarında artması kazancımızı ikiye katladı” dedi. Çabuk, ürettikleri muzun kalitesinin yüksek olduğunu, vatandaşların yerli muz tüketmesini istediklerini de sözlerine ekledi.