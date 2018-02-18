Dana Salamında Domuz Eti Skandalı!
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Dana Salamında Domuz Eti Skandalı!


Dana Salamında Domuz Eti Skandalı!
Dana Salamında Domuz Eti Skandalı! Çiğdem Yeniay - Tarih: 18-02-2018 Saat: 11:04
Anasayfa Eko Gündem Dana Salamında Domuz Eti Skandalı!

Rusya pazarında dana veya sığır eti ile üretilen salam, sosis ve sucuklarda domuz eti kullanıldığı iddia edildi.

Rusya pazarında dana veya sığır eti ile üretilen salam, sosis ve sucuklarda domuz eti kullanıldığı iddia edildi.

Rusya’da Yaşayan Müslümanlar Dikkat! Birçoğunda Domuz Eti Kullanılmış

Rusya’da faaliyet gösteren Roskontrol adlı kuruluş, bomba etkisi yaratan bir iddia ile gündeme geldi. Bağımsız kalite kontrol kuruluşu olarak çalışan Roskontrol, Rusya iç pazarında satışa dana veya sığır salam, sosis ve sucuğu olarak sunulan ürünler içerisinde domuz eti ve yağı kullanıldığını iddia etti. Haber ülkede şaşkınlık yarattı. Tüketiciler dana salamı yerine domuz salamı satılmasına tepki verdi.

Roskontrol: Bir Çoğunda Domuz Eti Var, Ama Hijyen Şartları Tam

Ülkede yayımlanan bir habere göre, Roskontrol konuyla ilgili açıklamayı resmi web sitesi kanalıyla yaptı. Bağımsız kalite kontrol kuruluşu açıklamasında Rus pazarında yer alan bazı markaların salam, sosis ve sucuklarını laboratuvar ortamında incelediğini, söz konusu markaların ürünlerini sığır ve dana ürünü olarak lanse ettiğini, buna rağmen yapılan incelemede ürünler içerisinde domuz eti bulunduğunu kaydetti. İncelenen markaların büyük bölümünde bu sorunun belirlendiğinin de altını çizdi. Test edilen salamlardaki hijyen standartlarınınsa yakalandığını duyurdu.

İncelemeden Geçe Markalar…

Roskontrol laboratuvarlarda inceleme altına alınan markaların Myasnitskiy ryad, Rublevskiy, VkusVill, Velikolunskiy myasokombinat ve Snejana olduğunu dile getirdi.

Ürünlerde Helal Sertifikasına Dikkat!

Bilindiği üzere Rusya’da milyonlarca Müslüman yaşıyor. Bu kapsamda uzmanlar Müslüman tüketicilerin salam, sosis ve sucuk gibi ürün seçimlerinde helal sertifikası aramaları gerektiğine dikkat çekti. Rusya genelinde Müslüman sayısı çok olmasına rağmen, ülkede helal sertifikalı ürün sayısı oldukça düşük seviyelerde bulunuyor. 

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