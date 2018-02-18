Dünya Gençler Ralli Şampiyonasının Lastik Sağlayıcısı Pirelli Oldu

Pirelli bu yıl gelecek nesil şampiyonları öne çıkarma stratejisinin önemli bir parçası olarak Dünya Gençler Ralli Şampiyonası’nın (Junior WRC) tek lastik sağlayıcısı oluyor. İsveç Rallisi ile başlayan ve beş etaptan oluşan şampiyonada en ümit vadeden genç yeteneklerden bazıları M-Sport tarafından hazırlanan birbirinin aynısı Ford Fiesta R2T araçlarla rekabet edecek. Sezonun bitiminde şampiyon olan genç pilot yepyeni bir Fiesta R5 ile birlikte lastik ve yakıt paketi kazanırken ayrıca 2019 WRC2 sezonu için destek de alacak.

JWRC yarışçıları: 2018 Junior WRC’de yarışacak 15 güçlü pilot (hepsi 1989 ve sonrası doğumlu), dünyanın 12 farklı ülkesinden geliyor.

Umberto Accornero: Kariyerine İngiltere’deki rallilerle başlayan genç İtalyan, İsveç etabında yer alamayacak ve onun yerine Tour de Corse’den itibaren şampiyonaya katılacak.

Emil Bergkvist: İsveçli pilot, 2015 yılında Avrupa gençler şampiyonu olmasının ardından iki sezon WRC2’de yarıştı ve şimdi R2 araçla devam ediyor. Daha önce Andreas Mikkelsen ve Mads Ostberg’in kopilotluğunu yapan deneyimli Norveçli pilot Ola Floene tarafından yetiştiriliyor.

Luca Bottarelli: 20 yaşındaki pilot, Pirelli’nin genç İtalyan pilotların yetiştirilmesi için katkıda bulunduğu ACI Team Italia tarafından destekleniyor. Bottarelli, “Deneyimimi arttırmak için çok iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorum” diyor.

Theo Chalal: Kendisi de daha önce JWRC şampiyonu olan ve halen M-Sport’la yarışan Sebastien Ogier’in izinden gitmeyi hedefleyen üç genç Fransız’dan biri. Theo şu yorumda bulundu: “Benim için yeni bir şampiyonayı ve yeni rallileri keşfetme fırsatı olacak.”

Callum Devine: 2017 yılında İngiliz gençler unvanını kazanan Callum, sonraki adımı atıyor. “Bizden çok daha deneyimli olanlar var; onlara yaklaşabilir ve kendi hızımızı gösterebilirsek mutlu olacağız” diyor Callum.

Emilio Fernandez: Şilili Emilio için İsveç Rallisi alıştığı ortamdan çok farklı olabilir ama Fiesta R2T konusunda çok bilgili.

Terry Folb: Sebastien Loeb’ün himayelerinden ve bu alandaki en deneyimli pilotlardan biri olan Terry Folb, 2015 ve 2017 yıllarında JWRC üçüncüsü oldu.

Jean-Baptiste Franceschi: Geçen yıl Fransa Gençler Şampiyonu oldu. Fransa federasyonunun Sébastien Loeb ve Sébastien Ogier’in kariyerlerini başlatan ‘Equipe de France’ programında yer almaya hak kazandı.

David Holder: 2016 yılında Yeni Zelanda şampiyonu olan David, Pirelli Star Driver programı aracılığıyla çıkış yapan vatandaşı Hayden Paddon’un başarısını tekrarlamayı umuyor.

Enrico Oldrati: Babası ve amcası İtalyan ralli şampiyonalarında yarışan Enrico, ilk kez Aralık ayında Monza Rally Show sırasında Valentino Rossi gibi rakiplerle mücadele etti. Tanınmış kopilot Danilo Fappani’nin deneyiminden yararlanıyor.

Denis Radstrom: İsveç Rallisi’nin düzenlendiği Torsby’den gelen İsveçli Denis, geçen sene JWRC’ye adım attı ve yılı beşinci sırada tamamladı.

Ralfs Sirmacis: 2015’te Avrupa gençler serisinde Bergkvist’in ardından ikinci olan Letonyalı pilot, sonraki yıl üç Avrupa ralli şampiyonasını kazandı. Geleceğin yıldızı olarak adlandırılan Ralfs, kampanyasını Korsika’da başlatacak.

Julius Tannert: 2015’te kendi ülkesi Almanya’daki Opel Adam Cup sırasında yıldızı parlayan Julius, Pirelli lastikleriyle bir Avrupa gençler kampanyasını kazandıktan sonra geçen yıl JWRC’ye geçiş yaptı ve kendi evinde klasmanının birincisi oldu.

Ken Torn: Geçtiğimiz yıl R2 seviyesinde Estonya şampiyonu oldu. Kopilotu Kuldar Sikk ise daha önce Ott Tanak ile Pirelli Star Driver programında yer aldığı dönem dahil birlikte çalıştı.

Tom Williams: 2001 yılında Pirelli ile dünya şampiyonluğunu kazanan Richard Burns’ün vaftiz oğlu olan Tom Williams, henüz 19 yaşında ama şimdiden 2017 İngiltere şampiyonasında kendi klasmanında ikinci oldu, ayrıca Finlandiya ve Almanya’da WRC deneyimi kazandı.

Kurallar: JWRC pilotlarının yarışta en fazla 22 lastik kullanmasına izin verilirken denemeler için ayrı lastikler tahsis ediliyor.

Pirelli açıklaması: Ralli etkinlikleri müdürü Terenzio Testoni: “Dünya Gençler Ralli Şampiyonası’nı desteklememiz, genç pilotları destekleme felsefemize mükemmel uyuyor. Bu felsefeyle daha önce Craig Breen, Elfyn Evans, Hayden Paddon ve Ott Tanak gibi WRC pilotlarına Pirelli Star Driver ve WRC Academy gibi programlarla destek olduk. Şimdi de yeni pilotların zirveye giden yolda yetenek basamaklarını tırmanmalarını sağlıyoruz. Bu hafta sonu İsveç’ten başlayarak gelecek nesil genç pilotları tanıtmaktan mutluluk duyuyoruz.”

Basın etkinliği: Dünya Gençler Ralli Şampiyonası, 14 Şubat Çarşamba akşamüstü İsveç Rallisi’nin servis parkındaki M-Sport ağırlama alanında düzenlenen özel bir etkinlikte akredite basın mensuplarına sunuldu.