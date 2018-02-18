Yerli Otomobil Kaç Lira Olacak?

Yerli otomobil projesi hakkında konuşan Bakan Faruk Özlü, fiyat hakkında ipuçları verdi.

Yerli Otomobil Rakipleriyle Yarışacak!

Yerli otomobil “Benzerlerine fark atacak. Kalite ve teknik özellikler açısından rakiplerini geride bırakacak” diyen Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, seri üretimin başlaması sonrasında ihracatın da yapılacağına işaret etti.

Yerli otomobil için şirket kurulacağını, tüm çalışmaların tek çatı altında devem edeceğini dile getirerek, hedefin hem kalite hem de uygun fiyat olduğunun altını çizdi. Kurulacak şirket üzerine çalışma halinde olduklarına değinerek, “Yerli otomobil şirketinin başında denetimli bir türk üst düzey yönetici olacak. Bu kapsamda bu güne kadar üç farklı isimle görüşme yaptık. SEO’nun otomobil ve otomotiv sektöründe tecrübesinin olması yerli otomobil projesi için önem arz ediyor. Bu nedenle hem iç pazarı hem de uluslararası pazarı tanıyan bir CEO seçeceğiz” dedi.

Hedef Dünya Markası Bir Üretim Yapmak

Yerli otomobil projesi hayata geçtiğinde satışların yüksek olacağını aktaran Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı, “Yerli otomobilde amacımız dünya markası bir otomobile imza atmak. Sadece iç pazara yönelik bir proje üzerinden çalışmıyoruz. Küresel pazara da sunulacak otomobilimiz rakipleriyle yarışacak. Tanzanya’dan New York’a kadar dünyanın her bir köşesinde olmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

“Fiyatları 80 İle 90 Bin Aralığına Çekmeye Çalışıyoruz”

Yerli otomobil fiyatı hakkında ipuçları da veren Özlü, üretilen aracın C segmentinde olması halinde fiyatların 80 bin ile 100 bin TL arasında değişeceğini ifade etti. Fiyatları minimize etmek adına maliyetleri düşürmeye çalıştıklarının altını çizerek, kaliteden ödün vermeyeceklerine de vurgu yaptı. Proje üzerindeki çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirterek, yerli otomobilin 2021 yılında yollarda olacağını müjdeledi.