Hazır Giyimde Hedef 25 Milyar Dolar!

Türk hazır giyim sektörü 5 yıllık yol haritasını ve ihracat hedeflerini şimdiden belirledi. Sektör temsilcilerinin ihracat hedefi 25 milyar dolar olarak açıklandı.

Hazır Giyim Sektörü 2018 Yılına İyi Başladı

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği tarafından yapılan basın toplantısında, hazır giyim sektörünün geleceği ve hedefleri hakkında bilgiler aktarıldı. Toplantıda konuşan derneğin yönetim kurulu başkanı Hadi Karasu sektörün yeni yıla iyi başladığını, yılın ortalarında daha iyi bir noktaya geleceğini ifade etti. İhracatın yılın ikinci yarısından sonra en az yüzde 15 artmasını öngördüklerini dile getirdi.

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği’nin Başkanı Karasu önümüzdeki beş yıllık hedeflerini de açıkladı. Buna göre Türk hazır giyim sektörü beş senelik zaman diliminde ihracatı ciddi oranda artıracak. Artış yüzde 50’ye yakın olacak. 5 yılın sonunda yurtdışına yapılan satışlardan en az 25 milyar dolarlık gelir elde edilecek.

"Piyasanın Gerçeklerine Ayak Uyduracağız"

Hedeflere ulaşmak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade eden Karasu, ihracattaki hedefin hem miktar hem de kazanç bazlı artacağına vurgu yaptı. Sektörün kilo başına kazancının bugünlerde 20 dolar olduğunu, 5 yılsonunda ise 40 dolara çıkacağının altını çizdi. Sektörde piyasa şartlarının iyi analiz edilmesi gerektiğine işaret ederek, “İyi veya kötü piyasa diye bir şey yok. Piyasanın gerçekleri var. Piyasa size ayak uydurmaz. Bu nedenle siz piyasa şartlarına uygun davranmak zorundasınız. Türk hazır giyim sektörü olarak gerçekçi ve yüksek hedef koyma zamanı. Hedefe ulaşmak içinse çok çalışmak zorundayız” dedi.

Türk hazır giyim sektörünün küresel pazardaki yerine dikkat çekerek, sektörün dünyanın en büyükleri arasında yedinci olduğunu aktardı. Avrupa pazarında Türkiye’nin üçüncü olduğunu sözlerine ekledi.