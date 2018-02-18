Kışlıklar Satılamadı! Erken İndirim Kaçınılmaz Oldu

Hazır giyim sektörü bu sene kış mağduru oldu. Firmaların kışlık ürünleri elde patladı. Stokları eritmek isteyen markalarsa indirime erken başladı.

Hazır Giyim Kıştan Beklediğini Bulamadı! Stoklar Elde Patladı

Hazır giyim sektörü 2017-2018 yılı kışına büyük hazırlıklar yaptı. Geçen yılın kışını dikkate alan firma ve markalar yüzlerce kışlık ürün hazırladı. Fakat beklenen olmadı ve bu sene kış neredeyse hiç gelmedi. Bu durum hazır giyim sektörünün satışlarını düşürdü. Sezonluk ürünler kışlık ürünlerden daha fazla satıldı.

Büyük İndirimler Erkene Çekildi

Hava sıcaklıklarının normalin üzerinde seyretmesi nedeniyle kışlık kazak, mont, kaban, ayakkabı ve bot gibi ürünler mağaza reyonlarında kaldı. Vatandaş kışlık ürünlere pek rağbet etmedi. Bir türlü soğumayan havalar ve satışların düşük olması, sektörde faaliyet gösteren firmaları erken indirime zorladı. Bilindiği üzere Türkiye’de yüzde 75 ile 80 gibi büyük indirimler yılın Mart ile Nisan aylarında uygulanmaktaydı. Firmalar birkaç ay daha bekleyerek stokları bir sonraki yıla bırakmak istemedi ve büyük indirimler bu yıl erken başladı.

Sezon Başında Yüzde 20 İndirim!

Ne üreticiler ne satış noktaları 2018 kışından beklediğini bulamadı. Satışlar sezon başında yüzde 20’lik indirimle başladı. Bugünlerde ise indirimler ciddi oranda artırıldı. Firmalar ve perakendeciler indirimlere stokları eritmek için başladıklarının altını çizdi. Bir tarafta kışlık ürünlerin satışı devam ederken, mağazalar yazlık ürünlere de yer açmak zorunda kaldı.

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği’nin yönetim kurulu başkanlık görevini yürütmekte olan Hadi Karasu, “Türk hazır giyim sektörü buna rağmen dimdik ayakta. Kış beklenenden kötü geçse de, durum ifade edildiği gibi değil. Beklentiler tam olarak karşılanmasa da, erken indirimler firmaların stoklarını minimize edecektir” şeklinde bir değerlendirme yaptı.