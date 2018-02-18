Spot Piyasada Bugün En Yüksek Fiyat 210,80 Lira Olacak!

Spot piyasa bugün geçerli olacak en yüksek ve en düşük elektrik fiyatlarını dün belirledi. Buna göre günün en yüksek fiyatı 210 lira 80 kuruş oldu.

Spot Piyasa Bugünün Elektrik Fiyatlarını Belirledi

Spot piyasada bir megavat saatlik elektrik fiyatı bugün en yüksek 210 lira 80 lira olacak. En düşük fiyatsa 212 lira 49 kuruş olarak uygulanacak. Bir megavat saat elektrik en yüksek fiyat seviyesine saat 9’da ulaşacak. En düşük fiyatsa saat 4’te işleme alınacak.

Gün Öncesi Elektrik Piyasasında Haftalık Fiyat Değişimi Aşağı Yönlü Oldu

Bir megavat saatlik elektrik fiyatı bu hafta aşağı yönlü hareket etti. Hafta başından bugüne kadar kaydedilen değişim fiyatların azaldığını gösterdi. Azalış bir önceki haftaya kıyasla yüzde 3,87 gibi bir oranda hayata geçti. Gün öncesi spot elektrik piyasası fiyatları incelendiğinde bir megavat saatlik elektrik ortalamada 169 lira 77 kuruş oldu.

Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi tarafından kayıt altına alınan verilere göre, elektrik piyasasının toplamdaki işlem hacmi 489 milyon 623 bin 748 liraya ulaştı.

Spot piyasadaki fiyatlarda gün öncesi piyasa gibi düşüş yönlü hareket etti.

Haftanın En Yüksek Fiyatı 13 Şubatta Görüldü

Gün öncesi spot piyasa fiyatları dikkate alındığında haftanın en yüksek fiyattı 13 Şubat 2018 tarihinde kaydedildi. Bu tarihte bir megavat saatlik elektrik 217 lira 38 kuruştan işlem gördü. Haftanın en düşük fiyatları 15 Şubat 2018 tarihinde uygulandı. Buna göre haftalık bazdaki en düşük fiyatlandırma 29 lira 99 kuruş oldu.

Elektrik piyasasının hafta bazlı marjinal fiyat ortalaması 175 lira 28 kuruş olarak hesaplandı.