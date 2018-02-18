Microsoft Teknoloji Zirvesi İçin Geri Sayım Başladı

Microsoft Teknoloji Zirvesi yeni teknolojileri takip edip, geleceğin trendlerini yakalamak isteyen kurumları bir araya getirecek. 21 Şubat Çarşamba günü İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek zirvede CEO'lar dijital dönüşüm stratejilerini paylaşırken, Yapay Zeka, Blockchain, Sanal Gerçeklik ve Siber Güvenlik gibi yenilikçi teknolojiler alanında uzman konuşmacılar tarafından masaya yatırılacak. Katılımcılar Microsoft Teknoloji Deneyim Merkezi'nde bu teknolojileriayrıca deneyimleme fırsatı da yakalayacak.

Bireylere ve kurumlara daha fazlasını başarmaları için destek olmayı misyon edinen Microsoft Türkiye, yüzlerce işletmeyi 21 Şubat’ta İstanbul’da düzenlenecek olan Microsoft Teknoloji Zirvesi’nde bir araya getirecek. Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilecek zirveye Microsoft Yapay Zeka Araştırma Birimi Kıdemli Araştırmacısı Ece Kamar da konuşmacı olarak katılacak.

Microsoft Teknoloji Zirvesi kapsamında gerçekleşecek CEO’ların Ajandası: Dijital Dönüşüm panelinde ise Boyner Grup CEO’su Cem Boyner, Denizbank Finansal Hizmetler CEO’su Hakan Ateş ve Pegasus Havayolları Genel Müdürü Mehmet Nane de konuşmacı olarak yer alacak. Sektörün öncü firmalarının CEO’ları kendi alanlarında dijital dönüşüme bakış açılarını değerlendirip, tecrübelerini paylaşacak.

Zirvede katılımcılar Dijital Dönüşüm, Siber Güvenlik ve Yeni Nesil Teknolojiler (Yapay Zeka, Blockchain, Artırılmış Gerçeklik) ile buluşurken, Microsoft Teknoloji Deneyim Merkezi aracılığıyla bu teknolojileri deneyimleme fırsatı da sunulacak. Bu yıl beşinci kez düzenlenecek zirvede Microsoft'un dijital dönüşüm stratejisi ile uçtan uca bulut tabanlı akıllı iş çözümleri ve günümüz teknoloji dünyasında sektörün önde gelen kurumlarının üst düzey yöneticileri bu dönüşümü nasıl gerçekleştirdiklerini anlatacak.

Her sene 2000’i aşkın ziyaretçinin ağırlandığı etkinlikte dünyadan ve Türkiye’den müşteri başarı hikayeleri, sürpriz misafir konuşmacılar, Microsoft ve iş ortakları sunumları ve uçtan uca bulut tabanlı akıllı iş çözümleri katılımcılar ile buluşacak.

Datamarket’in ana sponsorluğunda gerçekleştirilen, Türkiye’deki büyük ve orta ölçekli firmaları hedefleyen C-level yönetici katılımı, iş karar vericileri ve BT profesyonelleri ile biraraya gelme fırsatı yakalanacak etkinlik 21 Şubat Çarşamba günü düzenlenecek.