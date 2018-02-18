Bankalarda Unutulan Para 117 Milyon Lirayla Dudak Uçuklattı!

Geçen yılın sonunda bankalarda unutulan paraların toplamı 117 milyon lirayı buldu. Zaman aşımına uğrayan hesap sayısı ise 850 bini aştı.

854 bin Hesaba 10 Yıldır Hiç Dokunulmadı

Parasını bankaya yatıran ve hesaplarına 10 yıldır hiç dokunmayan unutkan mudiler, tam 117 milyon lirayı hesaplarda bıraktı. 10 yıllık süre sonrasında zaman aşımına uğrayan hesap sayısı ise geçen yılın sonunda 854 bin 18 adete ulaştı.

Bankalarda Unutulan Paralar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na!

Bankacılık Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca, bankalarda hesap açan ve son işlem tarihi dikkate alınarak yapılan incelemelerde, 10 yıldır herhangi bir hesap hareketi gözlenmeyen hesaplardaki paralar zaman aşımına uğruyor. Hesaplardaki paralarsa Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu bünyesine aktarılıyor. Bu kapsamda fon aktarılan paraları gelir hesabına kaydediyor.

Geçen yılın hesapları üzerindeki çalışmalar bu kapsamda tamamlandı. Son olarak 2007 yılında hesap hareketi gören hesaplardaki paralar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredildi.

Bankalar Ön Bildirimleri Tamamladı

Bankalar zaman aşımı ilanları sonrasında TMSF’ye ilgili ön bildirimi yapmaya başladı. ön bildirimlerde 31 Aralık 2017 tarihi baz alındı. Bankalardan yapılan bildirimde hesaplarda unutulan her türlü para cinsi dahil olmak üzere toplamın 117 milyar lira olduğu öğrenildi.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na yapılan bildirime göre zaman aşımına uğrayan hesap sayısı ise 854 bin 18 adet olarak kaydedildi. Bu hesapların 415 bin 540 tanesini mevduatlar oluşturdu. Katılım fonu hesapları ise toplamdan 9 bin 649 adetlik pay aldı. 428 bin 829 adetin bildirimi ise alacak hesaplarından meydana geldi.

Lira bazında TMSF’ye aktarılan tutar yaklaşık olarak 83 milyon liraya denk geldi.