Yurtdışında Mağaza Açana Devletten Yüzde 50 Kira Desteği

Turquality programında değişiklik yapıldı. Türk ürünlerini yurtdışına taşıyan ve mağaza açan firmalara yüzde 50 kira desteği geldi.

Franchising Sistemiyle Mağaza Açana Destek Büyük!

Türkiye dünyada bir ilke imza attı. Turquality kapsamında yapılan değişiklik franchising sistemiyle faaliyetlerini yurtdışına taşıyan mağazalara verilecek kira desteği arttı. Turquality dünya üzerinde devlet destekli ilk markalaşma programı olarak kayda geçti.

Hedef Markalaşmak, Pazarda Türk Ürünlerine Yer Açmak!

Markalaşma programı olan Turquality, Türk ürünlerinin uluslararası pazara girmesini ve pazardan daha fazla pay almasını hedefliyor. Bu kapsamda atılan adımlar yeni bir uygulamaya kapı araladı. Yapılan değişikle birlikte franchising sistemiyle farklı ülkelere mağaza açan firmalara yüzde 50 kira desteği öngörüldü. Desteğin her bir mağaza için sene bazında 800 bin lira olacağı duyuruldu. Düzenleme sonrasında sağlanacak yüzde 50 kira desteği ise tam iki sene boyunca devam edecek.

Ulusal bir gazetede yer alan habere göre, devlet yurtdışına açılan mağazalara Turquality kapsamında açılış desteği de verecek. Her bir mağazanın kurulumuna, iç dizaynına, konseptine verilecek destek toplam maliyetin yarısı kadar olacak. Bu destek sadece bir kerelik olurken, minimum destek 400 bin lirayı bulacak. franchising sistemiyle açılan mağazalardan ilk yüzü kurulum desteklerinden yararlanma fırsatı yakalayacak.

Markalaşma programından yararlanmak isteyen firma ve şirketler, başvurularını direk olarak Ekonomi Bakanlığı bünyesine yapacak. Başvuru için, başvuru formu ve gerekli belgeler yeterli olacak. Destek alacak markalarda Türkiye’de aynı şirket üzerinden tescili yapılmış markalardan 2 tanesi desteklerden yararlanma şansı yakalayacak. Turquality sertifikasını Ekonomi Bakanlığından izinsiz olarak kullananlarsa yasal işleme tabi tutulacak.