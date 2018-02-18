Ripple’nin CEO’su Uyardı! Batacaklar!

Kripto para piyasası son hafta yükseliş yönlü hareket etse de, sanal para yatırımcının yıl bazındaki kaybı büyük oldu.

Kripto Para Birimlerine Yatırım Yapanlar Dikkat!

2017 yılında büyük kazançlara kapı aralayan kripto para piyasası, son aylarda büyük bir düşüşle sarsıldı. Piyasa hakkında çıkan olumsuz haberler, ülkelerden gelen yasaklama kararları ve düzenlemeler sanal paraların değer kaybını tetikledi.

Ripple CEO’sundan Kripto Para Uyarısı!

Geçen sene rekor kazanlar sağlayan kripto paralar hakkında bir açıklamada Ripple’nin üst düzey yöneticisi tarafından yapıldı. CEO piyasadaki kaybın yüksek olduğuna vurgu yaptı. Sanal para yatırımcısını uyaran Ripple CEO’su, yatırımcıya “Dikkat” dedi.

Ripple Değerini 10 Kat Artırdı

Kripto paralar arasında en büyük beş içerisinde yer alan Ripple ve diğer birimlerdeki düşüşlerin beklentinin üzerinde olduğunu dile getiren, Ripple kurucusu, “Piyasada işlem görmekte olan sanal paraların birçoğu batacak. Yatırımcının kaybı da büyük olacak” dedi. Ripple’nin piyasa değeri ise oldukça kısa bir zaman diliminde neredeyse on kattan fazla arttı.

“Bitcoin Ve Ripple Güvenilir”

Ripple’nin üst düzey yöneticisi Garlinghouse, piyasadaki hareketlerin dalgalı olduğuna dikkat çekti. ortaya çıkan sanal para birimlerinin bir kısmının spekülatif şekilde ortaya çıktığını söyledi. Bu kapsamda piyasanın en güvenilir birimlerininse Bitcoin ve Ripple olduğunun altını çizdi. Bu birimlerde değerin gerçek olduğunu öne sürdü.

Dolar Milyarderi “Bitcoin Zehirli” Dedi

Kripto para birimleri hakkında bir açıklamada geçen günlerde dünyaca ünlü dolar milyarderi Charles Munger tarafından yapılmıştı. ABD’de bir dergiye demeç veren dolar milyarderi, Bitcoin için zehirli benzetmesini yapmıştı. Bu piyasadan uzak durulması gerektiğinin altını ise defalarca çizdi.