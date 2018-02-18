Bu Seferde Farklı Noktadan Hayatımıza Girecek! Yeni Kripto Para Atari Token

CEO’nun yapmış olduğu açıklamalarda, şirketin yönetiminin kendisine geçtiğinde 35 milyon euro borcunun bulunduğunu belirterek, o dönemde 30 milyon euro zarar edildiğini anımsattı. Buna karşın artık borç bulunmadığını ve şirketin kar etmeye başladığını belirtti. Atari'nin bütün haklarına sahip olan Fransız holding Atari SA, geçen haftalarda yaptığı açıklamalarda “Atari Token” adlı bir kripto para üstünde yoğunlaştıklarını açıklamıştı. Buna ek olarak, kripto para özelliğinin yanı sıra dijital eğlence platformu üstünde de kullanılabilecek.

Farklı Dijital Eğlence Araçları Da Kullanılabilecek

Infinity Networks Atari'nin isim hakkını uzun vadede kullanma karşılığı olarak video oyunlarından film ve müziğe kadar çeşitli dijital eğlence alanları için blok zinciri tabanlı bir platform oluşturuyor. Bunun yanı sıra Atari, Atari'nin marka isminin kullanılması karşılığında Infinity Networks'ün hissesinde daha düşük hisseye sahip olacak.

Atari'nin çok eskiye dayanan bir geçmişi var ve video oyunu endüstrisinin yükselmesini direkt olarak etkileyen bir şirket konumunda. Öncelikle “Pong” ve “Breakout” gibi arcade oyunlarıyla, daha sonra Atari 2600 gibi ev tipi oyun konsollarıyla oyun sanayinin oluşturulmasına ciddi şekilde fayda sağlamıştı.

Atari o dönemlerinden beri süre gelen oyun geliştiricisi, yayıncısı ve donanım üreticisi pozisyonundan çıkamadı. Şirketin tekrar “Atari” olarak faaliyet göstermesi, daha önce Infogrames adlı bir Fransız firmasının tekrar markalandırma yapmasıyla gerçekleşti. Günümüzde de Atari'nin benzer türlerinden oluşturulmuş bir kaç farklı ticari birim bulunuyor. Atari SA, Atari Token ve yeni blok zinciri tabanlı dijital vitrinden sorumlu olacak olan ana şirketi temsil ediyor.