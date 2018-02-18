Üst Segment Konutlara Aslandağ İmzalı Kapı Üretimi

Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarını temel alan, farklı tasarımlı, 120 dakikaya kadar yangına dayanıklı üretilen ahşap kapıların özellikle ABD ve İngiltere olmak üzere 16 ülkeye ihraç edildiğini vurgulayan Aslandağ Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Aslandağ, Türkiye’nin 2023 senesine kadar 10 milyar dolarlık mobilya ihracat hedefine en az 500 milyon liralık bir katkı sağlamayı planladıklarını ifade etti. Hedeflerinin 2020 senesinde Sakarya'da 40 bin metrekarelik bir fabrika açmak olduğunu bildiren Aslandağ, bu hedefleri doğrultusunda çalışmalar yürütüldüğünü ve fabrika için arazi alındığını dile getirdi. 1988 senesinde 70 metrekarelik atölyede başlayan kapı üretim fabrikasının şuan 10 bin metrekareye çıktığını belirten Aslandağ, bu büyümenin yüzde 142 kat büyümeye eş değer olduğuna dikkat çekti. Ahşap kapı ve mutfak üretiminde çok başarılı seviyede olduklarını ve sektörde farkındalık oluşturduklarını ifade eden Aslandağ, yangına dayanıklı ahşap kapının tüm dünyaya tanıtılması için çalıştıklarını söyledi.

Üretilen Ürünlerin Yüzde 30'u İhraç Ediliyor

Üst segment ve A+ sınıfı konutlar için kapı ürettiklerini anlatan Aslandağ, Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarını temel alan, farklı tasarımlı, 120 dakikaya kadar yangına dayanıklı ahşap kapılar ürettiklerini dile getirdi. Aslandağ, yeni aksesuarlar ve modellerle sektörde öncü firma olduklarına dikkat çekerek, devamlı yenilik ve inovasyon çalışmaları yürüttüklerini aktardı. 2017 senesini 90 milyon lira civarında bir ciroyla sonlandırdıklarını anımsatan Aslandağ, senelik bazda 90 bin tane kapı ürettiklerini, üretilen ürünlerin önemli miktarının ihraç edildiğini dile getirdi.

Türkiye'nin her şehrinde kapılarının kullanıldığını fakat üst segmente hitap ettiklerini anlatan Aslandağ, üretilen ürünlerin yüzde 30'unun ihraç edildiğini belirtti. Özellikle ABD olmak üzere İngiltere, Almanya, Macaristan ve bazı Afrika ve Körfez ülkelerine ihracat gerçekleştirdiklerini ifade eden Aslandağ, bu sene ihracat için yeni pazar arayışında olduklarını aktardı.