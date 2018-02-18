CNR Avrasya Boat Show Rekordan Rekora Koşuyor

Alanında dünyanın en büyük ikinci fuarı olan ve yat, süper yat, mega yatların yanı sıra motor yat ile seyir teknelerinin sergilendiği CNR Avrasya Boat Show’da hem ziyaretçi hem satış rekoru kırıldı. Fiyatı 3.500 TL ile 5.2 milyon Euro arasında değişen yatların görücüye çıktığı fuarı ziyaret edenlerin sayısı 67 bin 140 kişiye ulaştı. Fuarda, aralarında milyon dolarlık mega yatların da olduğu çok sayıda tekne ve deniz aracı satışı gerçekleşti.

Deniz tutkunlarının her yıl merakla beklediği CNR Avrasya Boat Show (Uluslararası Deniz Araçları, Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı) bu yıl da sektör tarafından büyük ilgi gördü. Dünyanın en büyük ikinci tekne ve yat organizasyonu konumunda olan ve fiyatı 3 bin 500 TL ile 5.2 milyon Euro arasında olan yat, süper yat, mega yatların yanı sıra motor yat, seyir tekneleri ile ekipmanlarının sergilendiği fuar, muhteşem bir finalle sona erdi. Birçok ünlü markanın ilk kez yeni teknelerini görücüye çıkardığı CNR Avrasya Boat Show’da hem ziyaretçi hem de satış rekoru kırıldı. 10 Şubat’ta kapılarını açan ve dün sona eren fuarı ziyaret edenlerin sayısı 67 bin 140 kişiye ulaştı. 9 gün süren fuara gelen nitelikli alıcılar sayesinde de fuar boyunca aralarında milyon dolarlık mega yatların da olduğu çok sayıda tekne ve deniz aracı satışı gerçekleştirildi.

Fuara Katılan Firmalar İlgiden Memnun

13’üncü kez kapılarını açan ve aralarında dünya devlerinin de bulunduğu 1.500 firmanın 3 bin 500 ürünün sergilendiği fuar, katılımcılardan da tam not aldı. Zar Formenti’nin yetkilisi, bu yıl fuara ilginin beklenenden fazla olduğunu gördüklerini söyledi. Ziyaretçi sayısında yaşanan artışla birlikte kendilerinin de yoğun bir fuar süreci geçirdiğini aktaran yetkili, 4 büyük tekne satışına imza attıklarını kaydetti.

Tekne fiyatı 300 bin Euro ile 1.5 milyon Euro arasında değişen İtalyan Cranchi’nin Türkiye Distribütörü Apomare yetkilisi de bu yılki fuarda geçmiş yıllara göre daha fazla satış yaptıklarını kaydetti. Yetkili, yabancıların yanı sıra yerli ziyaretçi sayısında da büyük artış gözlemlediklerini ifade etti.

Marina Deniz Araçları yetkilisi de CNR Avrasya Boat Show’a ilk açıldığı yıldan itibaren katıldıklarını vurguladı. Yetkili, “Bu yıl fuar beklentilerimizin üzerinde gerçekleşti. Ziyaretçi sayısından oldukça memnunuz, iyi satış yaptık. Ayrıca birçok yeni siparişin için de bağlantı gerçekleştirdik” dedi.

Ziyaretçiler 9 Gün Boyunca Etkinliğe Doydu

CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık ve Deniz Endüstrisini ve Denizciliği Geliştirme Derneği (DENTUR) iş birliğinde organize edilen CNR Avrasya Boat Show’u ziyaret edenler birçok etkinliğe de katılma imkanı buldu. 9 gün boyunca gerçekleştirilen etkinliklerde Ayhan Sicimoğlu’nun ‘Latin All Star’ gösterisi ile Tekne Yemekleri Show’u, Sunay Akın’ın ‘Deniz Öyküleri’ ziyaretçilerden tam not aldı. Etkinlikler kapsamında, Denizaltı Fotoğrafçılığı, Süper Yat, Naviga, Kadın, Deniz ve Spor, Doğu Akdeniz Seyri, Bir Sancaktan Bir İskeleden, Türkiye Yat Kaptanları ve Yatçılıkta Sigorta Kavramı gibi birçok seminerler de düzenlendi