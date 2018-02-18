Bayanların İstihdama Katılımı Giderek Artıyor!
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Bayanların İstihdama Katılımı Giderek Artıyor!


Bayanların İstihdama Katılımı Giderek Artıyor!
Bayanların İstihdama Katılımı Giderek Artıyor! Dilara Bozdoğan - Tarih: 18-02-2018 Saat: 14:57
Anasayfa Eko Gündem Bayanların İstihdama Katılımı Giderek Artıyor!

TESK Başkanı Palandöken, geçen sene bayan esnaf ve sanatkar sayısının bir önceki seneye kıyasla 10 bin 383 kişi artarak 265 bin 245'e ulaştığını dile getirdi.

Yapmış olduğu yazılı açıklamalarda Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bayan esnaf ve sanatkar sayısına yönelik değerlendirme yaptı. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi verileri kapsamında, 2016 senesinde 254 bin 862 olan kişi bayan esnaf ve sanatkar sayısının geçen sene 10 bin 383 kişi artarak 265 bin 245 kişiye yükseldi. Palandöken, bayan esnaf ve sanatkarların bütün esnaf ve sanatkarlar arasındaki payının yüzde 15.72 olduğunu dile getirdi.

Bu sayı nüfusa göre hesaplandığında, bayan esnaf ve sanatkarın en çok bulunduğu şehrin Çanakkale olduğuna işaret eden Palandöken, nüfus oranına göre, Çanakkale'den sonra en çok bayan esnafın bulunduğu şehrin Muğla olduğunu aktardı. En çok bayan esnafın bulunduğu şehirler sıralamasında Muğla'yı, Uşak, Burdur ve Balıkesir seyretti. Nüfusa oranına göre bayan esnaf ve sanatkarın en az olduğu şehirler ise sırayla Şırnak, Siirt, Batman, Ağrı ve Diyarbakır olarak belirlendi.

Bayan Esnaflara Verilen Destekler Artmalı

Erkek esnaf ve sanatkarlarda olduğu şekilde bayan esnafların da en çok bakkallık mesleğini tercih ettiğini dile getiren Palandöken, bayan esnaf ve sanatkarın en fazla iş yeri açtığı mesleğin büfe, bakkal ve marketlere yönelik ticaret olduğunu ifade etti. İkinci sırada ise lokantacılık, yemek ve içecek sunumu faaliyetleri bulunuyor. Üçüncü sırada bayan kuaförlüğü, dördüncü sırada tezgahtar ve pazar yerleri vasıtasıyla yapılan ticaret ve beşinci sırada ise giyim eşyası imalatı ve ticareti bulunuyor. Bayanların bütün meslek alanlarında faaliyet göstermesi için daha fazla destek verilmesi gerektiğine işaret eden Palandöken, bayanlara verilen destekler arttıkça, bayan esnaf ve sanatkar sayısının da artacağını söyledi.

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