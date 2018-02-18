Başvuru Yapmayanlar Dikkat! 2B Arazileri İçin Son Tarih 7 Mart

2B olarak bilinen orman vasfını yitirmiş arazilere yönelik yapmış olduğu açıklamalarda Maliye Bakanı Naci Ağbal, bu araziler için satın alma başvurusu yapmayanlar, başvuru yapıp peşinat bedelini veya ikiden fazla taksitini ödemediği için hakkını kaybeden vatandaşlara verilen sürenin 7 Mart tarihinde sona erdiğini bildirdi. Ağbal, hak sahiplerine başvuru yapma ve ödeme çağrısında bulundu.

Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Ağbal, kamuoyunda "2B Yasası" olarak bilinen ve hükümetle vatandaş arasında senelerdir çözüme kavuşturulamamış bu sorunu çözmeyi hedeflediklerini belirtti. Ağbal, sorunun çözülmesine yönelik 6292 sayılı "Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun" gereğince, şimdiye kadar bu taşınmazlardan önemli miktarının satıldığını bildirdi.

Taşınmazların Çoğunun Tahsilatı Yapıldı

Bu sayede birçok vatandaşın mülkiyet sorununun çözüldüğünü ifade eden Ağbal, bu kapsamdaki satışı mümkün olan taşınmazlara başvuruda bulunan 828 bin vatandaştan 707 binine, 507 bin adet taşınmazın satışının yapıldığını dile getirdi. Ağbal, bu taşınmazların 10.5 milyar liralık bölümünden 7.3 milyar lirasının tahsil edildiğini belirterek, kalan tutarın taksitli satışlar olduğunu ve ödemelerinin devam ettiğini söyledi.

Bu kanundan daha çok hak sahibinin faydalanabilmesi için belirlenen süre içinde başvurmayanların, kendilerine yapılan tebligatta belirtilen bedeli vaktinde ödeme yapmayanların ve taksitli satışlarda sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenlere 6 aylık ek süre tanıdıklarını vurgulayan Ağbal, bu sürenin 7 Mart tarihinde sona ereceğini bildirdi. Bakan Ağbal, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için, bu hakkı bulunan bütün vatandaşları 7 Mart tarihina kadar başvuru ve ödeme yaparak fırsattan yararlanma çağrısında bulundu.