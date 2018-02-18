Hazine 2018'e Piyasaları Rahatlatarak Başladı

Devletin aldığı tedbirlerin de etkisiyle Hazinenin bu sene iç borç çevirme oranını yüzde 100'ün altına düşürerek ve piyasaları rahatlatarak başladığını belirten ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, yabancı yatırımcıların ilk 5 haftalık süreçte 1.5 milyar dolarlık tahvil satın aldığını aktardı.

Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Şimşek, hazinenin 2018 senesinin ilk çeyrek dönemindeki yüksek itfalara karşı seneye güçlü bir nakit rezerviyle başladığını ifade etti. Geçen sene büyümenin desteklenmesi için hükümetin birçok adım attığını ve bu adımların büyüme oranını artırması sayesinde 2017 senesinin son dönemlerinde vergi gelirlerinin, beklentilerin üstünde çıktığına dikkat çeken Şimşek, bu durumun Hazine nakit rezervini desteklediğini söyledi. Bu durumun da jeopolitik ve finansal gelişmeler karşısında Hazinenin borçlanma miktarını piyasa faizleri üstünde baskı oluşturmayacak şekilde ayarlayabilmesine fırsat oluşturduğuna işaret eden Şimşek, ABD tahvil faizlerinin yükseldiği, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin hisse senedi piyasalarının keskin düşüşler yaşadığı ve bölgedeki jeopolitik risklerin arttığı bir süreçte Hazinenin güçlü nakit rezervinin önemine vurgu yaptı.

Hükümetin uyguladığı politikaların orta ve uzun vadeli gelişmelere göre tespit edildiğini anlatan Şimşek, hazinenin bu seneki "Finansman Programı"nda yurt içi piyasada iç borç çevirme oranının yüzde 110 seviyesinde gerçekleşeceğini düşündüğünü belirterek, senenin ilk ayında ise oranın yüzde 96 olduğunu hatırlattı.

İhraç Edilen Tahviller Sayesinde Bankaların Bilançosuna Yükümlülük Gelmedi

Hazinenin 20 milyar lira tutarında itfa ile yurt içi piyasalara senenin en yüksek itfasının olduğu Şubat ayında beş ihale ve bir kira sertifikası ihracıyla gerçekleştirerek 16.7 milyar lira tutarında borçlanma yaptığını anlatan Şimşek, hazinenin 20 Şubat tarihinde gerçekleştireceği değişken faizli senet ihracıyla Şubat ayı borçlanma programının da geçen ay olduğu şekilde, iç borç çevirme oranının altında kalacağının düşündüğünü dile getirdi.

Hazinenin iç borç çevirme oranını artırdığı 2017 senesinde yurt içi piyasada ihraç ettiği tahvillerin 7.6 milyar dolar tutarındaki bölümünün yabancı yatırımcılar tarafından satın aldığına işaret eden Şimşek, bu nedenle hazinenin geçen sene bankacılık sektör bilançosuna ek yükümlülük getirmediğine dikkat çekti. Banka bilançoları içindeki menkul kıymetlerin payının da en düşük seviyelere çekildiğini ifade eden Şimşek, bu trendin 2018 senesinde artarak devam edeceğini belirtti.