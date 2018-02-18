Autobest 2018'de Citroen C3 Aircross Rüzgarı Esti!

Citroen C3 Aircross, "2018 Autobest Ödülleri" çerçevesinde 31 ülke genelinden 31 otomotiv gazetecisinden aldığı en yüksek puan ile liderlik koltuğuna oturdu. 5 farklı segment ile rakiplerini arkasında bırakıp, liderlik koltuğunu eline alan Citroen C3 Aircross, artık bu senenin en başarılı otomobil unvanına sahip.

Satın Alınabilecek En Avantajlı Yeni Otomobil C3 Aircross

SUV pazarına keskin bir girişle dikkatleri üzerine çeken Citroen C3 Aircross, şık tasarımı ve göz dolduran motoru ile meraklılarını cezbederken, Autobest 2018 etkinliğinden birincilik ile ayrıldı. 2017 senesinde kullanıcıların deneyimine sunulan otomobiller içerisinden, toplam 6 finalist arasından birinci çıkan A3 Aircross'un "satın alınabilecek en avantajlı yeni otomobil" unvanı aldığı belirtildi.

31 farklı Avrupa ülkesinden katılım sağlayan otomobil gazetecileri seçimlerini, tasarımdan kaliteye, teknolojiden konfora kadar toplam 13 çeşit kriteri gözeterek değerlendirirken, bu kapsamda en yakın rakibi olan Ford Fiesta'yı 121 puan fark ile geçtiği dile getirilen C3 Aircross'un bin 423 puana sahip olduğu belirtildi.

Autobest 2018'in ödül töreni ise Avusturya'nın Salzburg kentinde düzenlendi. Törende bir konuşma gerçekleştiren Citroen'in CEO'su Linda Jackson ise, Autobest'in Kurucusu ve Başkanı konumunda bulunan Dan Vardie'den ödülü teslim alırken, otomobile oy veren herkese teşekkürlerini iletti.

Autobest'ten 2'inci Ödül

Öte yandan tüm bunlara ek olarak ise, Citroen C3 Aircross'un kendi segmentinde bulunan rakiplerine kıyasla bazı artılarının bulunduğu ifade ediliyor. İlk kez bir SUV aracına panoramik cam tavan koyan Citroen'in, bu hamlesiyle otomobilin sürüş tekniklerini artırdığı dile getiriliyor. Ayıca Citroen'in C3 Aircross ile Autobest'ten 2'inci kez ödül kazandığı biliniyor.