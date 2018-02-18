Setmoda Piyasada Sadece 8 Ay Dayanabildi!
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Setmoda Piyasada Sadece 8 Ay Dayanabildi!


Setmoda Piyasada Sadece 8 Ay Dayanabildi!
Setmoda Piyasada Sadece 8 Ay Dayanabildi! Tuğçe Gürel - Tarih: 18-02-2018 Saat: 16:42
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MNG Holding tarafından büyük umutlar beslenerek geçtiğimiz haziran ayı içerisinde açılan online alışveriş sitesi Setmoda, 8 ay süren faaliyetlerinin ardından kapandı.

Son dönemlerde klasik sektörde hizmet verenlerin ikinci kuşak çocuklarının yeni yatırım alanı şeklinde nitelendirilen yeni ekonomiye yöneldiği belirtilirken, internet uygulamalarının ve alışveriş sitelerinin en cazip alanlar olduğu savunuluyor. 

Söz konusu yatırımlardan birinin ise 1980'li seneler içerisinde inşaat sektörünün en önemli oyuncuları arasında bulunan ve müteahhitlikle hedeflerine ulaşmak için ilk adımını atarak, turizm ve kargoyla büyüme gösteren MNG Holding tarafından yapıldığı biliniyordu. 

8 Ay Boyunca Faaliyet Gösterdi

Bu kapsamda MNG Holding tarafından geçtiğimiz haziran ayında açılışı yapılan internetten alışveriş sitesi konumunda bulunan setmoda.com, faaliyetlerini sürdürdüğü 8 aylık dönemin sonunda kapatıldı. 

Setmoda'nın internet sitesinde belirtilen duyuru çerçevesinde yürütülen faaliyetlere üzülerek son verildiği bilgisi paylaşılırken, sevkiyatların ve ürün iade süreçlerinin sürdüğü belirtildi. Sevk edilmeyen siparişler için ise standart işleyişin süreceğine vurgu yapılırken, gösterilen destek ve güven adına teşekkür edildiği de gözden kaçmadı. 

MNG Holding tarafından sitenin kapatılmasıyla alakalı resmi bir açıklama yapılmazken, MNG Holding'in, MNG Kargo'yu merkezi Dubai'de bulunan Mirage Cargo'ya satma kararından hemen sonra setmoda ile geçtiğimiz haziran ayı içerisinde e-ticaret sektörüne adım atma kararı alarak, siteyi hizmete sunmuştu. 

100 Kişilik İstihdam Sağlanmıştı

Grup tarafından e-ticaret sektörü içerisinde hızla büyüme hedeflerinin olduğuna vurgu yapılmış ve 100 civarında kişi sayısıyla yola çıkılmıştı. Grubun CEO'su olarak görev yapan Tuğrul Çetintaş ise lansman sonrasında gerçekleştirdiği açıklamada, e-ticaretin yeni dinamiklere ve farklı bakış açılarına gereksinim duyduğunu belirterek, Setmoda ile söz konusu açığın kapatılacağını dile getirmişti. 

Öte yandan Setmoda'da çeşitli kıyafetlerin tek bir tıkla bir araya getirilerek kombinler oluşturulduğu bilinirken, şirketin sloganı olarak ise "Modanı Resetle" kullanılıyordu. Ayrıca şirkette 5 bini aşkın farkı ürün satışı yapıldığı da biliniyordu. 

setmoda setmoda.com MNG Holding MNG Kargo Türkiye e-ticaret
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