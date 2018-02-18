İhracatını Yarı Yarıya Artırdı! Gözünü Afrika Ülkelerine Dikti
Advert Advert Advert

İhracatını Yarı Yarıya Artırdı! Gözünü Afrika Ülkelerine Dikti


İhracatını Yarı Yarıya Artırdı! Gözünü Afrika Ülkelerine Dikti
İhracatını Yarı Yarıya Artırdı! Gözünü Afrika Ülkelerine Dikti Tuğçe Gürel - Tarih: 18-02-2018 Saat: 17:11
Anasayfa İthalat&İhracat İhracatını Yarı Yarıya Artırdı! Gözünü Afrika Ülkelerine Dikti

Geçtiğimiz sene yaptığı ihracatı yarı yarıya artıran Uşak Seramik hakkında açıklama Tanışlar Grup'un Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Durmuş Tanış'tan geldi.

Uşak Seramik Sanayii'nin geçtiğimiz sene içerisinde ihracatını yüzde 50 artırdığı belirtilirken, firmanın 2018 senesinde Afrika ülkeleri başta olmak kaydıyla yeni pazarlara yöneleceği belirtiliyor. 

Konu hakkında açıklama yapan ve seramik sektörü ile Uşak Seramik'in faaliyetleri hakkında değerlendirmelerde bulunan Tanışlar Grup'un Yönetim Kurulu Başkanı Durmuş Tanış, son dönemlerde sektörde de doğal yaşamı anlatan ürünlerin ilgi gördüğünü belirterek, bu çerçevede dijital baskı alanına yoğunluk verdiklerini aktardı. 

Dijital baskı ve kopyalamayla 3 boyutlu doğal mermer görünümlü ürünlerin üretimini yaptıklarından bahseden Tanış, Ar-Ge yatırımlarının hız kazandığını ve özgün tasarımlara yöneldiklerine vurgu yaptı. 

Geçtiğimiz Sene Yapılan İhracat Yarı Yarıya Arttı

Yaklaşık 45 ülke geneline ihracat gerçekleştiren ve geçtiğimiz sene içerisinde yaklaşık olarak yüzde 50 seviyesinde ihracat artışı gösteren Uşak Seramik'in bu senede gelen taleplere yönelik yeni pazarlar içine gireceği ve yüzde 60 ihracat hedefinin bulunduğunu ifade eden Tanış, açıklaması sırasında sektörle ilgili bilgiler verdi. 

2008 ila 2009 seneleri arasında boy gösteren krizin ardından Avrupa'da seramik sektöründe boşluk meydana geldiğini dile getiren Tanış, Avrupa Birliği ülkelerinde hizmet veren çok sayıda seramik fabrikasının kapandığını söyleyerek, üretici olarak geliştirilen yeni ürünlerle sektördeki boşluğu kapatmaya odaklandıklarını belirtti. 

Üretim ve Satışta En Az Yüzde 30 Büyüme Hedefi

Tanış ayrıca, Uşak Seramik olarak yurt dışındaki evlerde de Türk seramiğinin kullanımını artırma hedefleri olduğundan bahsetti. Uşak'ta üretim gerçekleştiren Uşak Seramik'in yaklaşık olarak bin personeli olduğu dile getirilirken, 2017 senesinde 21 milyon metrekare üretim gerçekleştiren firmanın, bu sene üretim ve satış çerçevesinde minimum yüzde 30 büyüme hedefi içinde oolduğu biliniyor. 

Uşak Seramik Sanayii AŞ Tanışlar Grup Durmuş Tanış Avrupa Birliği
KREDİ HABERLERİ
Ev Alırken Devlet Destekleri Var mı? Ev Alırken Devlet Destekleri Var mı? Ev almak, dar gelirli vatandaşlardan yüksek gelirli vatandaşlara kadar oldukça önemli bir hedef olarak bilinmektedir. Günümüzde konut sahibi olma aşamasında konut kredisi önemli bir yer tutsa da...
Kredi Borçlarından Nasıl Kurtulabilirsiniz?
Kredi Borçlarından Nasıl Kurtulabilirsiniz? Ülkemizde nakit ihtiyacını karşılamak ve ihtiyaçlarını gidermek için pek çok vatandaş banka kredisi alıyor. Belirli taksitlerle belirli bir süre içerisinde ödenen kredi borçları vatandaşların hayatını kolaylaştırıyor.
Hibe Kredisi Nasıl Alınabilir?
Hibe Kredisi Nasıl Alınabilir? Günümüzde daha rahat yaşam koşullarında yaşamak ve kendi işini yapmak isteyen binlerce vatandaş kendi iş fikirleri üzerine yoğunlaşıyor. Ancak yapılan değerlendirmelerde genel olarak...
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Eximbank’ın Orta Ve Uzun Vadeli Kaynak Arama Çalışmaları Devam Ediyor
Eximbank’ın Orta Ve Uzun Vadeli Kaynak Arama Çalışmaları Devam Ediyor
Moody’s ABD Alt Yapısını Değerlendirdi
Moody’s ABD Alt Yapısını Değerlendirdi