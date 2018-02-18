İhracatını Yarı Yarıya Artırdı! Gözünü Afrika Ülkelerine Dikti

Uşak Seramik Sanayii'nin geçtiğimiz sene içerisinde ihracatını yüzde 50 artırdığı belirtilirken, firmanın 2018 senesinde Afrika ülkeleri başta olmak kaydıyla yeni pazarlara yöneleceği belirtiliyor.

Konu hakkında açıklama yapan ve seramik sektörü ile Uşak Seramik'in faaliyetleri hakkında değerlendirmelerde bulunan Tanışlar Grup'un Yönetim Kurulu Başkanı Durmuş Tanış, son dönemlerde sektörde de doğal yaşamı anlatan ürünlerin ilgi gördüğünü belirterek, bu çerçevede dijital baskı alanına yoğunluk verdiklerini aktardı.

Dijital baskı ve kopyalamayla 3 boyutlu doğal mermer görünümlü ürünlerin üretimini yaptıklarından bahseden Tanış, Ar-Ge yatırımlarının hız kazandığını ve özgün tasarımlara yöneldiklerine vurgu yaptı.

Geçtiğimiz Sene Yapılan İhracat Yarı Yarıya Arttı

Yaklaşık 45 ülke geneline ihracat gerçekleştiren ve geçtiğimiz sene içerisinde yaklaşık olarak yüzde 50 seviyesinde ihracat artışı gösteren Uşak Seramik'in bu senede gelen taleplere yönelik yeni pazarlar içine gireceği ve yüzde 60 ihracat hedefinin bulunduğunu ifade eden Tanış, açıklaması sırasında sektörle ilgili bilgiler verdi.

2008 ila 2009 seneleri arasında boy gösteren krizin ardından Avrupa'da seramik sektöründe boşluk meydana geldiğini dile getiren Tanış, Avrupa Birliği ülkelerinde hizmet veren çok sayıda seramik fabrikasının kapandığını söyleyerek, üretici olarak geliştirilen yeni ürünlerle sektördeki boşluğu kapatmaya odaklandıklarını belirtti.

Üretim ve Satışta En Az Yüzde 30 Büyüme Hedefi

Tanış ayrıca, Uşak Seramik olarak yurt dışındaki evlerde de Türk seramiğinin kullanımını artırma hedefleri olduğundan bahsetti. Uşak'ta üretim gerçekleştiren Uşak Seramik'in yaklaşık olarak bin personeli olduğu dile getirilirken, 2017 senesinde 21 milyon metrekare üretim gerçekleştiren firmanın, bu sene üretim ve satış çerçevesinde minimum yüzde 30 büyüme hedefi içinde oolduğu biliniyor.