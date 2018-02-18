TESK Kart 2 Ayda 50 Bin Adet Dağıtıldı!

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nun Genel Başkanı olarak görev yapan Bendevi Palandöken, esnaflara yönelik çıkarılan TESK Kart ile alakalı son gelişmeler konusunda açıklamalarda bulundu.

Alışverişlerde Yüzde 25'e Varan İndirim

TESK Kart'ın ülke ekonomisine katkı sağlamak, gerek esnaf ve sanatkarların gerek ailelerinin maddi yüklerini azaltmak amacıyla çıkarıldığının altını çizen Palandöken, söz konusu kart ile anlaşmalı üye iş yerlerinden gerçekleştirilen alışverişlerde indirim ve avantaj sağlandığını dile getirdi.

TESK'in Birleşik Ödeme Sistemleri ve Elektronik AŞ ile iş birliği sonucunda 2017 senesinin aralık ayının başında çıkarmış olduğu bu kartın, esnaflar tarafından yoğun bir ilgiyle karşılandığına değinen Palandöken, kart sahiplerinin sektörler baz alındığında değişiklik gösteren ve yüzde 25'e kadar çıkabilen oranlarla maktu miktarlarda indirim sahibi olduğunu dile getirdi.

Palandöken, söz konusu kartın ücretsiz bir şekilde verildiğine dikkatleri çekerek, kartın çıkarılmasından bu yana geçen 2 aylık süre dilimi içerisinde ülke genelinde 50 bin adet dağıtıldığına vurgu yaptı.

Otomotiv ve Haberleşme Sektöründe Entegrasyon Sürüyor

Hedeflerinin 10 milyon kişiye ulaşmak olduğunu belirten TESK Genel Başkanı Palandöken, bahsi geçen kart ile birçok sektörde indirim fırsatı yakalandığını belirtti. Akaryakıttan elektronik eşyaya kadar, eğlenceden e-arşiv faturaya kadar 81 il genelinde 5 bini aşkın noktada hizmet veren çok sayıda sektördeki markalarla anlaşmaya varıldığını dile getiren Palandöken, otomotiv ve haberleşme sektörü baz alındığında birçok firma ile teknik entegrasyon sürecinin devam ettiğini vurguladı.

Öte yandan Palandöken açıklamasında söz konusu kartla alakalı hedefin, esnaf ve sanatkarların başka bir karta gereksinim duymadan bütün alışverişlerinde avantajlardan yararlanabilmesi ve finansal hizmetlerini yapabilmesi olduğunu sözlerine ekledi.