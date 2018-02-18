İş Arayanlar Dikkat! Kamu ve Özel Sektörde 30 Bin İşçi Alımı!

Ülke genelinde kamu ve özel sektörde 30 bin civarında işçi aranıyor. Taşeronluk sistemini sonlandıran düzenlemeyle birlikte artık kamuda da personel alımları değişirken, taşeron düzenlemesinin gerçekleştirildiği kurumlar, İŞKUR vasıtasıyla işçi alımı yapacak ve bu doğrultuda lise ve üstü öğrenim gerektiren kadrolar adına KPSS puanına dayalı olmak kaydıyla, lise düzeyinde ve altında öğrenim gerektiren kadrolar adına ise kura yöntemiyle alımlar yapılacağı belirtiliyor.

Bu kapsamda kamu da işçi açığı bundan sonra Devlet Personel Başkanlığı ve İŞKUR üstünden belirtilen ilanlarla giderilecekken, düzenlemenin ardından kamuda işçi alımları yeni sistemle birlikte tekrar başlatıldı.

Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii, MKE ile bazı belediyeler işçi alımı adına ilanlarını yayımlarken, işçi alımlarının haricinde de kamu kurumları, İŞKUR üstünden personel duyurularını yayımlamaya başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan KOSGEB'e kadar çok sayıda kurum personel alımı adına ilana çıktı.

22 Bin Beden İşçisi Aranıyor

İŞKUR üstünden özel sektörün işçi talepleri de son zamanlarda artış gösterirken, İŞKUR'a gelen 80 bin civarında eleman talebinin yarıya yakınının işçi arayışı içerisinde olan şirketlerden oluştuğu ifade ediliyor. En fazla beden işçisinin arandığı belirtilirken, son veriler doğrultusunda şirketlerin 22 bin beden işçisi adına İŞKUR'a müracaat gerçekleştirdiği ifade ediliyor.

Uzmanlık alanı doğrultusunda ise aranan işçilerde ilk sırayı tekstil ve konfeksiyon işçilerinin aldığı belirtilirken, özellikle şirketlerin konfeksiyon alanında görev alacak 800'ü aşkın personel aradığı bildiriliyor.

Öte yandan tekstil sektörünün ardından en fazla işçi aranan sektörün ise inşaat olduğu dile getiriliyor. İnşaat sektöründe bin 200'ü aşkın personel aranırken, inşaat sektöründe kapı montaj, alüminyum pencere montaj, parke üretim işçisi şeklinde daha çok uzmanlık gerektiren alanlarda görev yapacak işçilerin arandığı belirtiliyor.