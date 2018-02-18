Hem Günlük 10 Euro Harçlık Alıyorlar Hem de Meslek Sahibi Oluyorlar!

Samsun'da Avrupa Birliği hibe desteği ile hazırlanmış olan "Mesleki Eğitim Mutfağımdan Geçiyor" adlı proje çerçevesinde düzenlenen kursa katılım gösteren kadınların kolay bir şekilde iş bulmasının, kursu bir nevi garantili iş konumuna getirdiği ifade ediliyor.

İlkadım Belediyesi ve Samsun Lokantacılar Tatlıcılar, Pastacılar, Pideciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın ortaklığında faaliyete alınan proje doğrultusunda kursa katılım gösteren kadınların, aşçılık, servis elemanı, pidecilik ve pastacılık eğitimi aldığı belirtiliyor.

Günlük 10 Euro Harçlık

Günlük bazda 10 euro harçlık alan kadınlar, 4 aylık süreç içerisinde kursu bitirdiklerinde iş sahibi olurken, bu zamana kadar düzenlenmiş olan kurslara katılım gösteren 170 kadının iş sahibi olduğu da dile getiriliyor. Kursu bitirmiş olan 30 civarı kadının ise kendilerine ait iş yeri açabilmek adına KOSGEB'e başvuruda bulunduğu bildiriliyor.

Konu hakkında detaylı açıklamalarda bulunan Samsun Lokantacılar Tatlıcılar, Pastacılar, Pideciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın Başkanı İsmail Balcı, bahsi geçen projenin yaklaşık olarak bir sene önce başladığının altını çizerek, üç dönem baz alındığında 200 civarında kursiyer yetiştirdiklerini vurguladı. Kurslara yoğun bir ilginin olduğunu söyleyen Balcı, ülkenin dört bir yanında kursa katılmak isteyenlerin olduğuna değindi.

Her Dönem Ortalama 65 Mezun Veriliyor

Yoğun taleplerden dolayı kursların dönemlerinin kısa tutulduğunu işaret eden Balcı, her dönem içerisinde ortalama olarak 65 kişi mezun verildiğini ve çalışmak isteyenlerin iş imkanı bulduğunu dile getirdi. Balcı, tüm kursiyerlere iş olduğunu aktararak, kurs devam ederken dahi iş tekliflerinin geldiğini söyledi. Bazı kusiyerlerin bu iş tekliflerini değerlendirdiğine vurgu yapan Balcı, bu şekilde kursiyerlerin hem kursa devam edip hem de iş hayatına giriş yaptıklarını sözlerine ekledi.