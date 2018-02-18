Moody’s ABD Alt Yapısını Değerlendirdi
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Moody’s ABD Alt Yapısını Değerlendirdi


Moody’s ABD Alt Yapısını Değerlendirdi
Moody’s ABD Alt Yapısını Değerlendirdi Damla Kapıcıoğlu - Tarih: 18-02-2018 Saat: 20:24
Anasayfa Bankalar Moody’s ABD Alt Yapısını Değerlendirdi

Moody’s, Amerika Birleşik Devletleri’nin alt yapısının ekonomik büyümeye olan katkısını değerlendirdi.

Dünyaca ünlü kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Amerika Birleşik Devletleri’nin alt yapısının ekonomik büyümeye olan katkısını değerlendirdi. ABD’nin alt yapısının ekonomik büyümeye olan avantajlarını ve dezavantajlarını yorumlayan kuruluş, alt yapı uygulamalarında zorlukların ortaya çıkabileceğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump tarafından geçtiğimiz günlerde ortaya sunulan alt yapı sorunlarının giderilmesi hakkındaki proje ile ilgili detayları değerlendiren Moody’s, Donald Trump tarafından sunulan bu önerinin politik ve finansal zorluklara yol açabileceğini fakat ABD ekonomisi açısından da büyük ölçüde pozitif sonuçlara yol açabileceğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump tarafından sunulan önerinin gerçekleşmesi için ihtiyaç duyulan 200 milyar doların, finansal zorluk yaratacağı hakkında uyarılarda bulunuldu.

Donald Trump’ın Önerisi Onay Bekliyor

200 milyar ABD doları hacminde bulunan önerinin onaylanması bekleniyor. Alt yapı sorunlarının ABD ekonomisini olumsuz yönde etkilediğini savunan ABD Başkanı Donald Trump, alt yapı düzeltildiği takdirde uzun vadede pozitif bir ekonomik büyüme elde edeceklerini savunuyor.

Donald Trump’ın bu önerisini değerlendiren uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, ABd Başkanı Donald Trump’ın bu önerisini doğru bulurken, uzun vadede finansal açıdan bazı zorluklar ile karşılaşılabileceğini ve bu finansal zorlukların politik sorunları beraberinde getirebileceğini savunuyor.

Kuruluş tarafından yapılan açıklamaya göre başkanlık süreci henüz daha devam ederken alt yapı sorunları ile ilgilenmek ve yatırımda ciddi bir değer artışında bulunmak için henüz doğru bir zaman değil. Kısa vade içerisinde alt yapı sorunlarının çözülebileceğini savunan Moody’s, Donald Trump’ın bu konu yerine dış ilişkilerini kuvvetlendirmesi yönünde ilerlemesi gerektiğini düşünüyor.

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Moody’s ABD Alt Yapısını Değerlendirdi
Moody’s ABD Alt Yapısını Değerlendirdi