Karekodlu Çek Uygulaması Karşılıksız İşlemleri Yüzde 44 Azalttı!

Geçen sene karşılıksız işlemi yapılan çek sayısının 2016 senesine kıyasla yüzde 44 oranında azaldığını ifade eden Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, bankalar tarafından karekodlu basılan çek miktarının 25 milyona ulaştığını aktardı. Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Tüfenkci, 1 Ocak 2017 tarihi itibarıyla mecburi hale getirilen karekod uygulamasıyla karşılıksız çeklerde önemli önemle azalma sağlandığını dile getirdi. Geçen sene bankalara ibraz edilen 784 milyar lira tutarındaki 20 milyon çekten 17 milyar lira tutarındaki 435 bininin karşılıksız çıktığına dikkat çeken Tüfenkci, 2017’de ibrazında karşılıksız işlemi yapılan çeklerin bütün çeklere oranının tane ve tutar olarak yüzde 2.2 olduğunu açıkladı. Tüfenkci, bir önceki seneye kıyasla karşılıksız işlemi yapılan çeklerin tutarının yüzde 38, keşideci sayısının yüzde 29, adedinin ise yüzde 44 oranında gerilediğini bildirdi.

Karekod Sorgulama İşlemi De Yaygınlaştı

Karekodlu çek sistemi uygulaması ile karşılıksız çek adet bazında önceki seneye kıyasla 1.5 puan, tutar bazında ise 1.7 puan gerileme olduğuna işaret eden Tüfenkci, Ocak ayında bankalara ibraz edilen ve toplam tutarı 87 milyar lira olan 2.3 milyon tane çekin, 1.8 milyar lira tutarındaki 42 bin 626 tanesinin karşılıksız çıktığını anlattı.

Bu süreçte, ibrazında karşılıksız işlemi yapılan çeklerin tüm çeklere oranı yüzde 1.9 olarak gerçekleşti. Geçen senenin Ocak ayına göre, karşılıksız çek oranı tane ve tutar olarak 1.2 puan geriledi. Ocak 2018 senesinde 100 binin üstünde karekod incelendi. Uygulamanın başlangıç tarihinden şimdiye kadar yapılan karekod sorgulama sayısı ise 633 bini geçti.