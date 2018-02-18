Eximbank’ın Orta Ve Uzun Vadeli Kaynak Arama Çalışmaları Devam Ediyor
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Eximbank’ın Orta Ve Uzun Vadeli Kaynak Arama Çalışmaları Devam Ediyor


Eximbank’ın Orta Ve Uzun Vadeli Kaynak Arama Çalışmaları Devam Ediyor
Eximbank’ın Orta Ve Uzun Vadeli Kaynak Arama Çalışmaları Devam Ediyor Dilara Bozdoğan - Tarih: 18-02-2018 Saat: 22:52
Anasayfa Bankalar Eximbank’ın Orta Ve Uzun Vadeli Kaynak Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Japonya Uluslararası İşbirliği Bankası (JBIC) ile iş birliği anlaşması imzalayan Türk Eximbank, yeni roadshow programı için gözünü ABD'ye çevirdi.

Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, Japonya Uluslararası İşbirliği Bankası (JBIC) ile imzaladıkları anlaşmadan sonra Eximbank'ın uluslararası ortaklıkları ve faaliyetlerine yönelik değerlendirmede bulundu.

Türk Eximbank'ın geçen sene İngiltere, Fransa ve Belçika gibi ülkelerin ihracat destek kuruluşlarıyla anlaşmalar yaptığını anımsatan Yıldırım, Japonya’nın direkt olarak finansman sağlayan ihracat kredi destek kuruluşu JBIC ile iş birliği anlaşması imzaladıklarını bildirdi. Bu anlaşmanın Türk Eximbank’ın JBIC ile imzaladığı ilk anlaşma olduğuna dikkat çeken Yıldırım, JBIC ile imzalanan bu anlaşmanın ilerleyen süreçte Türk şirketlerin iki ülkede yapacağı dış ticarete ve üçüncü ülkelerde beraber yapılacak projelere ve ihracata önemli boyutta fayda sağlanacağını aktardı. Yıldırım, bu anlaşmaların daha yararlı olması için ilerleyen süreçte JIBC ile farklı anlaşmalara imza atmayı hedeflediklerini belirtti.

İhracatçıların Finansman Kaynağı Bulması İçin Bu Çalışmalar Önemli

Geçen sene 30'a yakın Japon bankası ve finans kuruluşu ile roadshow programları yürüttüklerini hatırlatan Yıldırım, bu etkinliklerin ardından 2018 senesinin verimli geçeceğini düşündüklerini dile getirdi. Küresel piyasalardan orta ve uzun vadeli kaynak sağlamak için Japonya, Çin, Avrupa ve ABD'nin banka ve finans kuruluşlarıyla çalışmalar yürüttüklerine dikkat çeken Yıldırım, Japonya'da düzenlenen roadshow programının bir benzerini 21 Şubat tarihi itibarıyla ABD'nin New York, Boston ve Los Angeles şehirlerinde gerçekleştireceklerini açıkladı.

Orta ve uzun vadeli kaynak temin etmeye yönelik roadshow programlarının oldukça etkili olduğuna işaret eden Yıldırım, ihracatçı firmaların kısa vadeli talepleri olduğunu belirterek, bunun yanı sıra Türk Eximbank’tan da orta ve uzun vadeli kaynak talepleri bulunduğuna değindi.

Türk Eximbank JIBC Japonya Uluslararası İşbirliği Bankası ABD Adnan Yıldırım
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