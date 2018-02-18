Türkiye Havacılık Sektörünü En Hızlı Geliştiren Ülkeler Arasında!

Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, havayolu ulaşımının vatandaşlar tarafından da kullanılabilir bir konuma gelmesi için 15 senedir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım başta olmak üzere tüm bakanlıkların çalışmalar yürüttüğüne dikkat çekti. Arslan, Türkiye'nin havacılıkta son dönemlerde en çok büyüyen ülke olma özelliğine sahip olduğunu belirtti.

Türkiye'de havacılık sektörünün geliştirilmesinin ve büyümesinin kolay olmadığına dikkat çeken Arslan, bu konuda zor kararların alındığını anımsatarak, en önemli kararın havacılığın serbestleştirilmesi olduğunu ifade etti. Bu kararlardan sonra Yap- İşlet- Devret (YİD) uygulamalarının faaliyete geçtiğini hatırlatan Arslan, bu zamanlarda çok eleştiri aldıklarını fakat bu eleştirilere karşın Türkiye’nin menfaatleri doğrultusunda ilerlediklerini aktardı. Havacılık sektörünün daha da büyütülmesi için yeni bir adım daha attıklarını bildiren Arslan, İstanbul'a dünyadaki en büyük havalimanını inşa ettiklerini belirtti.

Özel Sektör DMHİ'la Rekabet Gücü Elde Etti

Serbestleşme kararı ve sonrasında YİD modeli uygulamalarıyla özel sektöre fırsat tanındığını dile getiren Arslan, bu sayede DHMİ Genel Müdürlüğüne yeni rakipler oluştuğunu ve bu rekabetin kurumun da gelişmesine katkı sağladığını anlattı.

Dünyada YİD modelinin "Türk modeli" olarak tanındığının altını çizen Arslan, bu modeli özel sektörde faaliyet gösteren işletmecilere ve dünyaya gösterdiklerini dile getirdi. Karşılıklı sinerji oluştuğunu ve devrim yapıldığını ifade eden Arslan, bu devrimin ikinci aşamasının kısmi özelleştirmeler olduğunu belirterek, bu konuyla ilgili yine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve Başbakan Yıldırım’ın desteğiyle kanuni düzenlemeleri yaptıklarını anlattı. Bu düzenlemelerin ardından YİD ile özel sektöre yaptırılan tesislerin işletme haklarını imzalayan kira sözleşmeleri kapsamında tekrar bu firmalara devredildiğini ifadelerine ekleyen Arslan, bu sayede kamu ve özel sektör iş birliği modelini yaygınlaştırdıklarını dile getirdi.