Türkiye Havacılık Sektörünü En Hızlı Geliştiren Ülkeler Arasında!
Advert Advert Advert

Türkiye Havacılık Sektörünü En Hızlı Geliştiren Ülkeler Arasında!


Türkiye Havacılık Sektörünü En Hızlı Geliştiren Ülkeler Arasında!
Türkiye Havacılık Sektörünü En Hızlı Geliştiren Ülkeler Arasında! Dilara Bozdoğan - Tarih: 18-02-2018 Saat: 23:20
Anasayfa Eko Gündem Türkiye Havacılık Sektörünü En Hızlı Geliştiren Ülkeler Arasında!

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğüne Türkiye dışında şirket kurma yetkisi verildiğini bildiren Bakan Arslan, DHMİ’un uluslararası bir marka haline geleceğini vurguladı.

Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, havayolu ulaşımının vatandaşlar tarafından da kullanılabilir bir konuma gelmesi için 15 senedir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım başta olmak üzere tüm bakanlıkların çalışmalar yürüttüğüne dikkat çekti. Arslan, Türkiye'nin havacılıkta son dönemlerde en çok büyüyen ülke olma özelliğine sahip olduğunu belirtti.

Türkiye'de havacılık sektörünün geliştirilmesinin ve büyümesinin kolay olmadığına dikkat çeken Arslan, bu konuda zor kararların alındığını anımsatarak, en önemli kararın havacılığın serbestleştirilmesi olduğunu ifade etti. Bu kararlardan sonra Yap- İşlet- Devret (YİD) uygulamalarının faaliyete geçtiğini hatırlatan Arslan, bu zamanlarda çok eleştiri aldıklarını fakat bu eleştirilere karşın Türkiye’nin menfaatleri doğrultusunda ilerlediklerini aktardı. Havacılık sektörünün daha da büyütülmesi için yeni bir adım daha attıklarını bildiren Arslan, İstanbul'a dünyadaki en büyük havalimanını inşa ettiklerini belirtti.

Özel Sektör DMHİ'la Rekabet Gücü Elde Etti

Serbestleşme kararı ve sonrasında YİD modeli uygulamalarıyla özel sektöre fırsat tanındığını dile getiren Arslan, bu sayede DHMİ Genel Müdürlüğüne yeni rakipler oluştuğunu ve bu rekabetin kurumun da gelişmesine katkı sağladığını anlattı.

Dünyada YİD modelinin "Türk modeli" olarak tanındığının altını çizen Arslan, bu modeli özel sektörde faaliyet gösteren işletmecilere ve dünyaya gösterdiklerini dile getirdi. Karşılıklı sinerji oluştuğunu ve devrim yapıldığını ifade eden Arslan, bu devrimin ikinci aşamasının kısmi özelleştirmeler olduğunu belirterek, bu konuyla ilgili yine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve Başbakan Yıldırım’ın desteğiyle kanuni düzenlemeleri yaptıklarını anlattı. Bu düzenlemelerin ardından YİD ile özel sektöre yaptırılan tesislerin işletme haklarını imzalayan kira sözleşmeleri kapsamında tekrar bu firmalara devredildiğini ifadelerine ekleyen Arslan, bu sayede kamu ve özel sektör iş birliği modelini yaygınlaştırdıklarını dile getirdi.

DMHİ Ahmet Arslan Recep Tayyip Erdoğan Binali Yıldırım YİD Özel Sektör
KREDİ HABERLERİ
Ev Alırken Devlet Destekleri Var mı? Ev Alırken Devlet Destekleri Var mı? Ev almak, dar gelirli vatandaşlardan yüksek gelirli vatandaşlara kadar oldukça önemli bir hedef olarak bilinmektedir. Günümüzde konut sahibi olma aşamasında konut kredisi önemli bir yer tutsa da...
Kredi Borçlarından Nasıl Kurtulabilirsiniz?
Kredi Borçlarından Nasıl Kurtulabilirsiniz? Ülkemizde nakit ihtiyacını karşılamak ve ihtiyaçlarını gidermek için pek çok vatandaş banka kredisi alıyor. Belirli taksitlerle belirli bir süre içerisinde ödenen kredi borçları vatandaşların hayatını kolaylaştırıyor.
Hibe Kredisi Nasıl Alınabilir?
Hibe Kredisi Nasıl Alınabilir? Günümüzde daha rahat yaşam koşullarında yaşamak ve kendi işini yapmak isteyen binlerce vatandaş kendi iş fikirleri üzerine yoğunlaşıyor. Ancak yapılan değerlendirmelerde genel olarak...
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Eximbank’ın Orta Ve Uzun Vadeli Kaynak Arama Çalışmaları Devam Ediyor
Eximbank’ın Orta Ve Uzun Vadeli Kaynak Arama Çalışmaları Devam Ediyor
Moody’s ABD Alt Yapısını Değerlendirdi
Moody’s ABD Alt Yapısını Değerlendirdi