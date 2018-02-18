Kore Türkiye İlişkileri Güçlenecek

Türk askerlerinin Kore Savaşı'ndaki fedakarlıkları sayesinde iki ülkenin kan kardeş olduğuna dikkat çeken Kore Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Choi Hong-Ghi, iki ülkenin stratejik ortak olması nedeniyle siyasi ilişkilerin ve iş birliğinin başarılı bir şekilde devam ettiğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 23 Ocak tarihinde güven mektubu sunduktan sonra göreve başlayan Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Choi, yeni görevinde iki ülke arasındaki ilişkiler için atacağı adımları ve Türkiye'ye yönelik izlenimleri hakkında açıklamalarda bulundu. Kore Kültür Merkezi'nde muhabirlere yapmış olduğu değerlendirmelerde Choi, iki ülke arası ilişkilerin Kore Savaşı hatırlatılmadan anlatılamayacağına işaret etti. Büyükelçisi Choi, Türkiye'nin Korelilerin özgürlüğünü ve demokrasisini korumak için savaşa 21 bin asker gönderdiğini anımsattı.

2012 senesinde iki ülke arasındaki ilişkilerin stratejik ortaklık seviyesine yükseldiğini bildiren Choi, 2017 senesinde diplomatik ilişkilerin 60. yıl dönümünü kutladıklarını belirtti. Choi, Kore Cumhuriyeti ve Türkiye'nin siyasi, ekonomik, kültürel ve savunma alanlarında iş birliklerinin başarılı bir şekilde devam ettiğini aktardı.

Uluslar arası Boyutta İki Ülke İş Birliği İçinde İlerliyor

Siyasi ilişkilerin güzel bir şekilde ilerlediğini ifade eden Choi, stratejik ortak olunması sebebiyle iki ülke arası siyasi ilişkilerin ve iş birliğinin devam ettiğini vurgulayarak, uluslararası arenada G20, BM, OECD, MIKTA gibi örgütlerde de iş birliği içinde olunduğuna dikkat çekti. Choi, karşılıklı üst düzey ziyaretlerin de sürdüğünü belirtti.

Başbakan Binali Yıldırım'ın geçen sene Güney Kore'yi ziyaret ettiğini hatırlatan Choi, bu ziyaret esnasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’yi ziyaret etmesinin gündeme geldiğini ifade etti. Bu senenin ilk yarımında Erdoğan'ın Kore ziyaretine yönelik diplomatik görüşmelerin devam ettiğini bildiren Choi, bu ziyaretin gerçekleşmesi halinde iki ülke ilişkilerinin daha çok gelişeceğini aktardı.