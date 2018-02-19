Devam Eden Kredinin Üzerine Yenisini Çekebilir Miyim?

Vatandaşlar tarafından çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak üzere çekilen banka kredilerinin pek çok çeşidi bulunuyor. Bankacılık sektörünün de kredi konusunda verdiği hizmetler her geçen gün biraz daha artmaya devam ediyor. Verilen krediler müşterilerin gelirleri, meslek grupları ve sicil kayıtlarına göre değişiklik gösteriyor. Özellikle rahat bir meslek grubunda bulunan kişilerin bankalardan kredi çekmeleri daha kolay olarak değerlendiriliyor. Mesleğini teminat olarak gösteremeyen kişilerin bankaya kefil sunarak bir teminat sunmaları amaçlanıyor.

Bankacılık sektöründe en çok tercih edilen kredi sistemi pek çok tüketicinin nakit ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılıyor. Bir kredi ödemesi bulunan vatandaşların ani bir ödemesi çıkabiliyor. Bunun üzerine ikinci bir kredi çekilip çekilmeyeceği yönünde soru işaretleri gündeme gelmeye başladı. Yapılan değerlendirmelerin ardından uygun olması halinde ikinci bir kredinin çekilmesinin mümkün olduğu ifade edildi. Ancak ikinci bir kredi için farklı şartlar aranıyor. İkinci bir kredi çekmek için bazı şartları sağlamak ve bankaların şartlarını en iyi şekilde araştırmak gerekiyor.

Kredi Notunun Yüksek Olması Gerekiyor

Daha önce bankalarla sorun yaşamamış olan tüketicilerin kredi notu ikinci bir kredi çekme konusunda herhangi bir sorun yaşatmıyor. Daha önce çekilen kredinin ya da kredi kartı borçlarının düzenli bir şekilde ödeniyor oluşu bankaların gözünde iyi bir imaj sağlayacağından dolayı ikinci bir kredi verilebilir.

Yeni Bir Teminat Gösterebilirsiniz

Bankaya başvurarak ikinci kredisini çekmek istediğini dile getiren müşterilerin ilk kredilerinde olduğu gibi ikinci kredilerinde de yeni bir teminat göstermeleri süreci hızlandırabilir. Bir eviniz ya da taşıtınız varsa kredi öncesinde teminat göstererek ikinci krediyi daha rahat alabilirsiniz.

İkinci Kefili Gösterebilirsiniz

İlk kredide gösterilen kefilin ikinci bir kredi çekmek istenildiği zaman kesinlikle tekrar gösterilemediği dile getirildi. Bunun üzerine yeni bir kefil göstererek ikinci krediyi almak daha kolay olabilir. Ancak kefil gösterirken bu kişilerin akraba ya da birinci dereceden yakın olamayacağının bilinmesi gerekiyor.