Turizmde İstihdam Yeniden Canlanıyor
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Turizmde İstihdam Yeniden Canlanıyor


Turizmde İstihdam Yeniden Canlanıyor
Turizmde İstihdam Yeniden Canlanıyor Hatice Demir - Tarih: 19-02-2018 Saat: 09:24
Anasayfa Turizm Turizmde İstihdam Yeniden Canlanıyor

Turizm sektörü 2016 yılında çok ciddi bir hasar almış ve bu sektörde çalışmakta olan 70 binden fazla insan işsiz kalmıştı. 2017 yılında bu kaybın yüzde 54’ü telafi edildi.

Ülkemizde turizm sektörü gerek yurt içi gerekse yurt dışı politikalarda hızlıca etkilenen bir alan olma özelliğine sahip. Önce 15 Temmuz darbe girişimi, ardından Rusya ile yaşanan sorunlar, bölgedeki IŞİD tehlikesi derken turizmcinin beli bir türlü doğrulamadı. Birçok firma sıkıntıya düşerken ülkemizin en büyük otelleri satılığa çıkarıldı. Ülkemizin en önemli turizm bölgeleri arasında yer alan Antalya ve Muğla gibi tatil merkezlerinde işsizlik rakamlarında ciddi oranlarda yükselme gözlendi.

Turizm En Önemli Sektörlerimizden Birisi

Turizm sektörü ülkemiz açısından en önemli sektörlerden bir tanesi. Bu sektör ile sağlanan döviz girdisi, dış ticaret açığının azalmasında oldukça etkili. Bu etkiyi artırabilmek için de hükümet turizmin sorunlarının üzerine eğilerek sürekli bu alanda yeni çalışmalar gerçekleştirdi. Ülkemizin coğrafi konumu nedeni ile oldukça sıkıntılı bir bölgede yer alması önemli bir dezavantaj olsa da yeni yıl ile birlikte turizmin sıkıntılarını aşacağı tahmin ediliyor.

Turizmde İstihdam Verileri

Turizmdatabank tarafından yapılan araştırmada 2017 yılının Mayıs – Ekim dönemi verilerine göre konaklama sektöründe kaybedilmiş olan istihdamın yüzde 54’ü geri kazanıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre bu sektörde çalışanların sayısı en yüksek seviyesine 2015 yılında ulaşmış ve 360 bini aşarak bir rekora imza atılmıştı.

2016 yılında yaşanan krizler ile istihdam rakamı 290 bine kadar düşmüştü. 2017 yılının aynı döneminde ise istihdam 329 bine kadar yükseldi. Bu sayede kaybedilmiş olan 71 bin kişilik istihdam rakamının 38 bini yeniden kazanılmış oldu.

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