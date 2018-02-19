Beko ABD’ye Hızlı Bir Giriş Yaptı
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Beko ABD’ye Hızlı Bir Giriş Yaptı


Beko ABD’ye Hızlı Bir Giriş Yaptı
Beko ABD’ye Hızlı Bir Giriş Yaptı Hatice Demir - Tarih: 19-02-2018 Saat: 09:44
Anasayfa Eko Gündem Beko ABD’ye Hızlı Bir Giriş Yaptı

Küresel bir marka olmak için uzun zamandır çalışma yapan Beko, Barcelona ile genişleterek yenilediği sponsorluk anlaşması ile yeni bir aşamaya geçti. Avrupa’da pazar ikincisi olan firma, ABD’ye de hızlı bir giriş yaptı.

Ülkemizde doğarak uluslararası bir marka olmak için çaba sarf eden Beko ile ilgili Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç çeşitli açıklamalarda bulundu. Barcelona ile gerçekleştirdikleri sponsorluk anlaşmasının küreselleşme adına oldukça önemli olduğunun altını çizen Koç, firma olarak sadece Avrupa’da değil aynı zamanda ABD, Asya, Pakistan, Çin gibi pazarlarda da büyümek istediklerini belirtti. Barcelona’yı tercih etmelerinin altında yatan en önemli sebebin kulübün tüm dünyada sevilerek takip edilmesi olduğunu dile getiren Koç bu anlaşma ile Avrupa pazarında ikinci sırada yer alan markalarının birinciliğe doğru yelken açmasının kolaylaşacağını umduklarını da sözlerine ekledi.

Avrupa’da En Hızlı Büyüyen Markayız

17 yıllık Avrupa macerasında bu kıtada en hızlı büyüyen marka durumuna ulaştıklarını dile getiren Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç, İspanya’da marka bilinirliğinin yüzde 40’a ulaştığını ifade etti. Bu yıl yüzde 20 büyüme beklediklerini dile getiren Koç, Beko’nun bu seviyeye bir gecede gelmediğini, 20 yıllık bir çalışmanın ürünü olarak bugün Avrupa’da başarılı olabildiklerini ifade etti. Globalleşmenin rahmetli abisi Mustafa Koç’un en büyük arzuları arasında yer aldığının altını çizen Ali Koç, bu konudaki adımları ile süreci hızlandırmak için gayret göstereceklerini de sözlerine ekledi.

Beko Ürünleri New York’ta Satılıyor

Beko olarak ABD açılımlarına da başladıklarını belirten Koç, şuanda New York’un en önemli satış mağazalarından birinde üst segment ürünlerini sergilediklerini ve şimdiden önemli sayıda satış gerçekleştirdiklerini belirtti. Beko olarak ABD’de yakında daha fazla mağazada yer alacaklarını ifade eden Ali Koç, ABD’ye hızlı bir giriş yaptık ve başarılı olacağımıza inanıyorum diyerek sözlerini sonlandırdı.

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