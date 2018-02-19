GDZ Elektrikten Tarımsal Alanda Yüksek Değerli Proje

GDZ Elektrik Dağıtım tarımsal sulamanın yaygın olduğu Manisa’nın Sarıgöl İlçesinde, tüketicilerinin sayaçlarını Radyo Frekans (RF) teknolojisine sahip, son teknoloji akıllı sayaçlar ile değiştiriyor.

Elektriğin dağıtılması sürecinde son nokta olan ve enerjinin ölçümlenmesini sağlayan akıllı sayaçların öneminden yola çıkılarak yürütülen proje ile akıllı şebeke uygulamalarının GDZ Elektrik Dağıtımın tüm hizmet bölgelerine yayılması hedefleniyor.

Bu hedef doğrultusunda tarımsal sulamanın en yaygın olduğu Manisa’nın Sarıgöl İlçesi pilot bölge olarak tespit edildi.

İlçede yaklaşık 1.250 tüketim noktasından başlayarak uzaktan erişim teknolojileri kullanılacak, bu sayede bölgenin coğrafi ve iklimsel koşullarındaki zorluklar nedeniyle yaşanan aksaklıkların minimuma indirilmesi hedefleniyor. Bu sayaçlar ile güvenilir ölçümler yapılarak, tüm emniyet ve gizlilik açıkları ortadan kaldırılacak.

Projenin Katma Değerleri Çok Yüksek

GDZ Elektrik Dağıtım, Tüketici Hizmetleri Müdürü Şirvan ERİNANÇ projeye başlamadan önce akıllı sayaç sistemlerinin yurt dışı örneklerini de incelenme fırsatı bulduklarını ve projeye buna göre yön verildiklerini dile getirerek sözlerini şöyle sürdürdü “Tüketicilerimizin yürüttüğümüz bu pilot projeden en yüksek düzeyde fayda sağlamasını amaçlıyoruz. Projede kullanılacak olan sayaçlar radyo frekansı ile içindeki tüm verileri bir toplayıcıya iletecek.

Bu veriler GPRS (GSM aracılığıyla) üzerinden bilgisayarlara aktarılarak kesintisiz veri iletişimi sağlanmış olacak. Bu uygulama ile sayaçlardan alınan uyarıların izlenerek şebekedeki aksaklıklar eş zamanlı belirlenecek, arıza kaynakları daha hızlı tespit edilecek ve onarım çalışmaları hız kazanacak bu sayede de kesintiler azalacak. Aynı zamanda kayıp enerjinin noktasal olarak tespitine de imkan sağlayan bu yapı, enerji kayıpları ile mücadelede de etkili rol oynayacak.”

Akıllı Şebekenin Gelişmesine Katkı Sunuyor

Proje için ilk aşamada yaklaşık olarak 650.000 TL yatırım gerçekleştirilecek. Hayatın her alanına giren teknolojiyi dağıtım sistemlerine entegre eden şirket diğer kamu hizmeti veren şirketlerle birlikte Türkiye akıllı şebekesinin gelişmesine katkı sağlıyor.