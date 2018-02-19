Mobilyacılar Hammadde Zamlarına Karşı İmza Kampanyası Başlattı

Ülke genelinde Türkiye Ağaç İşleri Federasyonunun öncülüğünde, mobilya sektörünün başkenti İnegöl’de ise Mobilyacılar Odası öncülüğünde başlatılmış olan imza kampanyası ile mobilya sektörünün üzerine bir başta gibi inen zamlara dikkat çekilmeye çalışıyor. 28 Şubat tarihine kadar devam edecek imza kampanyasına ilk imzayı atan İnegöl Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan, ülke genelinde seslerini duyurmak istediklerini belirtti. Zamların hem esnafı hem de alıcıyı bezdirdiğini ifade eden Ayhan, sektördekilerin eylem yaparak seslerini duyurmak istediklerini belirtti. Tüm mobilyacılardan bu alanda imza beklediklerini de belirten Ayhan ilerleyen dönemlerde hukuki süreçte haklarını aramak için çalışma yaptıklarını da sözlerine ekledi.

Süngere Yüzde 70 Zam

Sektör için en önemli malzemeler sünger, kumaş, sunta ve MDF. İnegöl Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan tarafından yapılan açıklamada süngere son iki yıl içerisinde yüzde 70 zam geldiği belirtildi. Bunun yanı sıra MDF ve sunta gibi ağaç ürünleri ise her ay zamlanıyor. Bu durum üreticilerin zarar etme ve kepenk indirme durumuna gelmesine neden oldu.

Bakan Konu İle İlgileneceğinin Sözünü Verdi

Mobilya sektörünün sadece yurt içinde değil aynı zamanda ihracatta da önemli bir yer tuttuğunu belirten Mobilya Sanayici Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç konu ile ilgili geçtiğimiz günlerde Maliye Bakanı ile görüşmelerde bulunduklarını ve bir çözüm bulması için kendisine ricada bulunduklarını söyledi. Bakanın konu ile ilgilenileceğini belirttiğini söyleyen Güleç mevcut durumda hem yurt içi hem de yurt dışı satışların sekteye uğrayacağını da sözlerine ekledi.