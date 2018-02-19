Dijitalleşmede Güvenlik Ön Plana Çıkıyor
Advert Advert Advert

Dijitalleşmede Güvenlik Ön Plana Çıkıyor


Dijitalleşmede Güvenlik Ön Plana Çıkıyor
Dijitalleşmede Güvenlik Ön Plana Çıkıyor Elif İşçi - Tarih: 19-02-2018 Saat: 10:04
Anasayfa Şirketler Dijitalleşmede Güvenlik Ön Plana Çıkıyor

İş dünyasında dijitalleşmenin her geçen gün biraz daha artması sonrasında ihtiyaçlarda belirlendi. Dijitalleşme alanında güvenliğin ilk sırada olması gerektiği ifade edildi.

32 yıldır bankacılık sektörü başta olmak üzere kimlik doğrulama ve güvenlik çözümleri sunan KOBIL’in CEO’su İsmet Koyun, iş dünyasında her sektörden şirketin ticari sırları kadar müşteri kimlik bilgilerini de korumasının kritik olduğuna dikkat çekiyor. Bu yaklaşımla şirketlerin ve müşterilerinin kritik bilgilerine ilişkin güvenliğin uçtan uca sağlanması gerektiğini belirten İsmet Koyun, dijital dünyada siber suçluların her an şirketleri tehdit ettiğini büyük finansal ve itibar kayıpları yaşandığını ifade ediyor.

Sürdürülebilirlik Güvenlikle Doğru Orantılı

Kurum ve şirketlerin dijitalleşme stratejileri kapsamında güvenlik başlığının da mutlaka ilk sırada olması gerektiğine dikkat çeken İsmet Koyun, özellikle iş dünyasının siber suçluların iştahını kabarttığına vurgu yapıyor. KOBIL CEO’sunun tavsiyesi; şirketlerde siber güvenlikten sorumlu üst düzey bir yönetici konumlandırılması ve bu yöneticinin uzman şirketler ile koordinasyonlu olarak şirketin güvenlik stratejisini belirleyip yönetmesi. Şirketlerin sürdürülebilirlik planlarını ancak bu biçimde güvenle yürütebileceklerini de sözlerine ekliyor.

KOBIL en son SAP ve Dropbox ile dünya genelinde gerçekleştirdiği başarılı iş birlikleriyle adından söz ettirmişti. Şirket, Avrupa’da çalıştığı dev finans kuruluşları dışında Türkiye’de de Yapı Kredi, Halkbank, Ziraat Bankası, VakıfBank, Kuveyt Türk ve DenizBank gibi büyük bankalarla birlikte çalışıyor. Türkiye’deki her dört mobil banka kullanıcısından biri KOBIL sistemlerinden faydalanıyor ve bu sistemlerle korunuyor.

dijitalleşme ekonomi haber basın bülteni
KREDİ HABERLERİ
Öğrenciler Kredi Çekebilir Mi? Öğrenciler Kredi Çekebilir Mi? Pek çok öğrenci de maddi ihtiyaçlarını karşılamak ve borçlarını kapatmak için zaman zaman kredi çekmeyi düşünüyorlar. Ancak bankaların öğrencilere kredi verip vermeyecekleri de merak konusu halinde geldi.
Devam Eden Kredinin Üzerine Yenisini Çekebilir Miyim?
Devam Eden Kredinin Üzerine Yenisini Çekebilir Miyim? Vatandaşlar tarafından çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak üzere çekilen banka kredilerinin pek çok çeşidi bulunuyor. Bankacılık sektörünün de kredi konusunda verdiği hizmetler her geçen gün biraz daha artmaya devam ediyor.
Ev Alırken Devlet Destekleri Var mı?
Ev Alırken Devlet Destekleri Var mı? Ev almak, dar gelirli vatandaşlardan yüksek gelirli vatandaşlara kadar oldukça önemli bir hedef olarak bilinmektedir. Günümüzde konut sahibi olma aşamasında konut kredisi önemli bir yer tutsa da...
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Kripto Para Birimlerinde Bugün! Bitcoin Kaç Dolar Oldu?
Kripto Para Birimlerinde Bugün! Bitcoin Kaç Dolar Oldu?
19 Şubat Pazartesi Altın Haftaya Nasıl Başladı? Çeyrek Altın Kaç Lira Oldu
19 Şubat Pazartesi Altın Haftaya Nasıl Başladı? Çeyrek Altın Kaç Lira Oldu