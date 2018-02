Dijitalleşmede Güvenlik Ön Plana Çıkıyor

32 yıldır bankacılık sektörü başta olmak üzere kimlik doğrulama ve güvenlik çözümleri sunan KOBIL’in CEO’su İsmet Koyun, iş dünyasında her sektörden şirketin ticari sırları kadar müşteri kimlik bilgilerini de korumasının kritik olduğuna dikkat çekiyor. Bu yaklaşımla şirketlerin ve müşterilerinin kritik bilgilerine ilişkin güvenliğin uçtan uca sağlanması gerektiğini belirten İsmet Koyun, dijital dünyada siber suçluların her an şirketleri tehdit ettiğini büyük finansal ve itibar kayıpları yaşandığını ifade ediyor.

Sürdürülebilirlik Güvenlikle Doğru Orantılı

Kurum ve şirketlerin dijitalleşme stratejileri kapsamında güvenlik başlığının da mutlaka ilk sırada olması gerektiğine dikkat çeken İsmet Koyun, özellikle iş dünyasının siber suçluların iştahını kabarttığına vurgu yapıyor. KOBIL CEO’sunun tavsiyesi; şirketlerde siber güvenlikten sorumlu üst düzey bir yönetici konumlandırılması ve bu yöneticinin uzman şirketler ile koordinasyonlu olarak şirketin güvenlik stratejisini belirleyip yönetmesi. Şirketlerin sürdürülebilirlik planlarını ancak bu biçimde güvenle yürütebileceklerini de sözlerine ekliyor.

KOBIL en son SAP ve Dropbox ile dünya genelinde gerçekleştirdiği başarılı iş birlikleriyle adından söz ettirmişti. Şirket, Avrupa’da çalıştığı dev finans kuruluşları dışında Türkiye’de de Yapı Kredi, Halkbank, Ziraat Bankası, VakıfBank, Kuveyt Türk ve DenizBank gibi büyük bankalarla birlikte çalışıyor. Türkiye’deki her dört mobil banka kullanıcısından biri KOBIL sistemlerinden faydalanıyor ve bu sistemlerle korunuyor.